Переведенный из арестного дома в Вирускую тюрьму заключенный оказался коронапозитивным

В пятницу коронавирус диагностировали у заключенного Вируской тюрьмы, которого в тот же день перевели в тюрьму из арестного дома полиции, передал пресс-секретарь тюрем, пишет Postimees.
К пятнице врачи признали выздоровевшими от коронавируса 209 заключенных Вируской тюрьмы. Никому из зараженных не требуется госпитализация. Из зараженных заключенных семеро в связи с истечением срока наказания вышли на свободу до выздоровления, необходимые для наблюдения за состоянием их здоровья данные переданы департаменту здоровья. Таким образом, среди заключенных Вируской тюрьмы четыре активных случая коронавируса. Среди сотрудников Вируской тюрьмы пять активных случаев коронавируса.
В Таллиннской и Тартуской тюрьмах к пятнице новых случаев коронавируса не появилось.
Среди заключенных Таллиннской тюрьмы активных случаев коронавируса нет, среди сотрудников тюрьмы два активных случая.
У заключенных Тартуской тюрьмы коронавирус не обнаружен, в тюрьме есть один сотрудник с коронавирусом.