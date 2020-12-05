Переведенный из арестного дома в Вирускую тюрьму заключенный оказался коронапозитивным

К пятнице врачи признали выздоровевшими от коронавируса 209 заключенных Вируской тюрьмы. Никому из зараженных не требуется госпитализация. Из зараженных заключенных семеро в связи с истечением срока наказания вышли на свободу до выздоровления, необходимые для наблюдения за состоянием их здоровья данные переданы департаменту здоровья. Таким образом, среди заключенных Вируской тюрьмы четыре активных случая коронавируса. Среди сотрудников Вируской тюрьмы пять активных случаев коронавируса.