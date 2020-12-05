Коронавирус: в Литве почти 3000 новых зараженных и 21 умерший, в Латвии менее тысячи заболевших и 11 скончавшихся

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2848 новых случаев заражения коронавирусом, 21 инфицированный скончался. На сегодняшний день это наибольшее число выявленных за сутки зараженных в Литве с начала пандемии.

За прошедшие сутки проведено 12 039 анализов на коронавирус, доля положительных результатов теста составила 23,7%.

В общей сложности с начала распространения коронавируса в Литве заражение было выявлено у 72 430 человек, подтверждено выздоровление 30 277 человек.

С начала пандемии с диагнозом Covid-19 в Литве скончались 611 человек, еще 318 инфицированных умерли по другим причинам.

В больницах Литвы на сегодняшний день лечится 1981 пациент с Covid-19, 147 из них находятся в реанимации, 87 необходима искусственная вентиляция легких.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость коронавирусом в стране составляет 992,3 случая на 100 тысяч жителей.

Ситуация в Латвии

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 794 новых случая заражения, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Трое скончавшихся входили в возрастную группу 60-70 лет, шестеро - в группу 75-85 лет, двое умерших старше 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 253 человека, зараженных новым коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 8695 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 9,1%.

С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 20 787 человек, выздоровевшими признаны 1866 человек.