Фото и видео ⟩ Из-за красной икры на берегах рек разворачиваются настоящие шпионские страсти

Искушение сильно

«Я беру себе одну рыбу каждую неделю», - говорит мой гид, туша сигарету в чашку кофе. - Уже три недели подряд. На этой неделе тоже пойду и возьму. Хотя бы просто чтобы посмотреть, что они тогда сделают».

«Местные берут свое», - словно в один голос говорят газеты времен первой республики и нынешние инспекторы. Возникает вопрос, улучшилось ли положение со временем.

"Конечно, - отвечает ведущий инспектор Тимо Тюрбсал, у которого я также прошу предоставить информацию, чтобы понять предысторию. -Хотя бы потому, что десять лет назад у Экологической инспекции было всего два охранника на весь Ляэне-Вирумаа».

"Очень радикальные случаи больше не попадаются", - добавляет Тюрбсал, подразумевая такие, где браконьеров ловили с химическими или взрывчатыми веществами. В то же время все еще продолжается уголовное дело в отношении человека, которого задержали с пятью сахарными мешками, наполненными рыбой, пойманной при помощи электричества.

Лучший способ добраться до речной долины - мимо плотины электростанции. Там, возле железной лестницы, я замечаю в прибрежной воде большую мертвую рыбину. Я одалживаю поляроидные очки у своего партнера, и с их помощью картина становится намного четче. Ниже брюшка у рыбы разрез длиной примерно 30 сантиметров. Местные жители в очередной раз взяли свое, преодолев страх штрафов и усилия рыбозащитников.

Наказания

В период нереста лосося с 1 сентября по 30 ноября Экологическая инспекция возбудила 32 дела о проступках, в том числе 25 дел о мелких правонарушениях в Харьюмаа, шесть дел о проступках в Ляэне-Вирумаа и одно производство в Ида-Вирумаа.

Полное прекращение вылова лосося началось 20 октября и продлится до 30 ноября. Рыбная ловля в закрытый сезон или запрещенным способом влечет наложение штрафа в размере до 300 штрафных единиц, т.е. до 1200 евро плюс компенсация ущерба окружающей среде.

В случае серьезных нарушений требований к рыбной ловле, таких как ловля рыбы в закрытые сезоны или в запрещенных зонах или ловля мелкой рыбы, компенсация ущерба увеличивается в пять раз, т.е. 480 евро на человека за лосося и 150 евро за форель. В случае ловли особо опасным и опасным способом, таким как электричество, яд или взрывчатые вещества, цена в десять раз выше, т.е. 960 евро за лосося и 300 евро за морскую форель.

