В России выявили интернет-ресурс по продаже фальшивых справок по COVID

"В полицию поступило сообщение от представителя медицинской организации о противоправной деятельности интернет-ресурса, связанного с продажей поддельных медицинских справок. В ходе проверки установлен факт продажи гражданину через данный интернет-ресурс за 2 500 рублей (27.82 евро) фальшивой справки об отрицательном результате теста на COVID-19", - рассказала она журналистам.

По ее словам, дело возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что московские прокуроры признали незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту выдачи поддельной справки об отсутствии коронавируса, выданной от лица частной лаборатории.

По данным надзорного ведомства, из материалов проверки следует, что "неустановленное лицо незаконно изготовило медицинскую справку об отрицательном результате теста на "COVID-19" от имени лаборатории, после чего, используя сеть "Интернет" и курьерскую службу, незаконно сбыло данную справку за 2 тыс. 500 рублей".