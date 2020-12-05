Трое российских туристов, включая подростка, умерли от малярии

Донской скончался 22 ноября, ему было 29 лет. Экс-мэр Архангельска рассказал порталу 29.ru, что во время поездки по городам России после возвращения с Занзибара его сыну стало плохо, были слабость и температура. В Ижевске он дважды вызывал скорую в гостиницу. Врачи предполагали отравление и давали ему жаропонижающие. В третий вызов Донского увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

После этого он впал в кому. Анализы показали, что у него малярия. "Мы везли из Москвы препараты от нее, но пока везли - он умер", - рассказал Донской-старший, отметив, что в Ижевске необходимых лекарств не было. Он также добавил, что при малярии нельзя давать жаропонижающие.

Сам экс-мэр тоже летал на Занзибар и, по его словам, туроператоры не предупреждают об опасности заразиться. "Никто не говорит, что к путешествию нужно готовиться - например, обязательно сделать прививки, а по приезде никто не требует справку о здоровье. В Африке ведь куча болезней: малярия, желтая лихорадка... А такая поездка просто позиционируется как классный отдых", - возмутился Донской.

Министерство здравоохранения Удмуртии пообещало провести служебную проверку по факту оказания медицинской помощи Донскому-младшему. В ведомстве заявили, что в республиканской инфекционной клинической больнице есть запас противомалярийного препарата "Мефлохин", а медицинские организации с 16 по 22 ноября не получали информации о том, что в Удмуртии находятся люди, недавно прибывшие из неблагополучных по малярии регионов Африки.

44-летний Марат Якупов скончался в инфекционной больнице Казани 29 ноября, сообщает портал "Бизнес Online" со ссылкой на его брата. Через несколько дней после возвращения с Занзибара у Якупова поднялась температура, сбивать жар удавалось ненадолго. Ранее в этом году он переболел коронавирусом в легкой форме. Мужчина заподозрил у себя малярию, прочитав новость о смерти Александра Донского, и обратился в больницу. Анализ подтвердил этот диагноз, 27 ноября казанца госпитализировали. Спустя два дня он умер от полиорганной недостаточности.