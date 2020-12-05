Посольство США в ФРГ назвало "Северный поток - 2" политическим инструментом Кремля

Она призвала правительство ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на прокладку трубопровода по дну Балтийского моря. Временное прекращение строительных работ стало бы отчетливым сигналом того, что Европа больше не потерпит "продолжающегося злонамеренного поведения России", заявила Куинвилл.

Работы по прокладке "Северного потока - 2", приостановленные год назад из-за санкций США, должны возобновиться 5 декабря. В этот день в порт Мукран должен зайти российский трубоукладчик "Академик Черский". В Мукране уже стоит на якоре другое российское судно-трубоукладчик Fortuna. Запланирована укладка труб в открытом море на расстоянии 13,9 - 16-5 км от германо-датской морской границы.