Союз врачей: отказ от выхода на работу при болезни мог бы стать новой нормой

BNS публикует текст обращения без изменений:

«Весь мир сейчас лучше, чем когда-либо раньше, осознает ценность здоровья. Люди замечают врачей, медсестер, полицейских, спасателей, учителей и многих других, которые не могут работать из дома. Они всегда находятся на передовой, не только во время эпидемии. Нужны изменения в управлении государством и в мышлении всего общества, чтобы их работу начали ценить гораздо выше.

Много говорилось о нехватке работников здравоохранения, высокой доле врачей пенсионного возраста и их низком приросте, но мало сделано для решения проблем. Наша медицинская система работает благодаря перегруженности врачей и медсестер и тому, что они работают на нескольких рабочих местах. В экстренной ситуации дополнительных ресурсов нет. Центр мониторинга развития представил рапорт, согласно которому кризис финансирования здравоохранения наступит уже в течение ближайших пяти лет.

Сейчас правительство признает, что большее число койко-мест и аппаратов ИВЛ не поможет пациентам, если их будет некому лечить. Мы хотим, чтобы это понимание сохранилось и после коронавируса, здравоохранение начали финансировать стабильно, а в госбюджете приоритетом сделали инвестиции в здоровье людей.

В последние годы число уезжающих на работу за границей врачей существенно сократилось благодаря обеспеченному коллективным договором улучшению зарплат и условий труда. Эта преемственность не должна прерываться. Кроме того, работникам здравоохранения для чувства безопасности необходимы лучшие социальные гарантии на случай потери работы, поскольку наряду с риском инфекции медицинская работа содержит и другие риски.

До сих пор система здравоохранения Эстонии справлялась с коронакризисом. Этому способствовал весь народ. Мы благодарим всех, кто бережет себя и остальных и не прислушивается к фейковым советам. Мы высоко ценим ученых за мудрое и неутомимое консультирование государственных лидеров, а лидеров — за то, что прислушиваются к советам ученых. Мы восхищены работоспособностью полевых тестировщиков и коронадетективов Департамента здоровья и одобряем вклад журналистов в просвещение людей при помощи ускоренных курсов эпидемиологии и биостатистики.

Сильнее всего на здоровье влияют наши повседневные решения. Сделаем новой нормой отказ от выхода на работу, в школу или на встречу с друзьями при болезни. Правительство приняло верное решение выплачивать компенсации по болезни со второго дня. Призываем работодателей оплачивать и первый день, особенно когда дело касается инфекционных заболеваний.

Союз врачей гордится всеми коллегами, которые мгновенно адаптировались к измененным отделениям и неудобным защитным костюмам и пришли на помощь работникам здравоохранения из других медицинских учреждений. Находясь в сложной ситуации, мы справились с дистанционными приемами и освоили новые инструкции по лечению. Студенты и резиденты в сотрудничестве с преподавателями разработали новые гибкие формы обучения, чтобы подготовка врачей и будущее качество медицинской помощи не пострадали. Этот опыт позволит справиться и с нынешней эпидемией, и с потенциальными будущими экстренными ситуациями.