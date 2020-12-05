Жительница Эстонии устроилась на работу, но вместо зарплаты получила долг в несколько тысяч евро

Как выяснилось, женщина заключила договор с работодателем и получила на свой банковский счет якобы необходимые для работы 5000 евро, которые она должна была при помощи Smart ID перевести далее на указанный работодателем счет, пишет портал Geenius.

Потом ей позвонили из банка в связи с подозрительным перемещением денег: банковский работник объяснил, что на ее имя был взять кредит в 5000 евро, которые владелец счета сам перевел на другие счета.

Осознав, что она стала жертвой мошенников, жительница Валгамаа попросила банк аннулировать сделки, но с помощью вмешательства банковского работника удалось аннулировать только последний перевод на 900 евро.