Пережившая «испанку» 102-летняя женщина дважды вылечилась от коронавируса

Анджелина Фридман, 102-летняя жительница США, является "непобедимой леди" - она не только пережила испанский грипп 1918 года, но также дважды вылечилась от коронавируса в этом году, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на CNN.
Когда родилась Анджелина, в 1918 году началась вспышка испанского гриппа, который ей удалось пережить. За свою долгую жизнь она также победила рак и внутреннее кровотечение.
В апреле 2020 года у Анджелины был диагностирован коронавирус, но она успешно выздоровела. Недавно у нее снова обнаружили коронавирус, но "непобедимая леди" снова успешно победила вирус.
"У моей непобедимой мамы результат теста на коронавирус негативный", - говорит ее дочь.
Анджелина вылечилась от коронавируса в марте, но в октябре ей позвонили из медицинского учреждения и сообщили, что у нее снова был обнаружен коронавирус. Об этом также свидетельствовали некоторые симптомы - повышение температуры тела и сильный кашель.
Во время лечения дочь Анджелины очень переживала за свою маму, но в середине ноября она получила радостное сообщение - тест Анджелины на коронавирус был отрицательным.
Хотя из-за своего солидного возраста Анджелина потеряла слух и у нее плохое зрение, она все еще наслаждается жизнью. Она устроила большую вечеринку в свой 102-й день рождения.
Эксперты отмечают, что она не самая старшая из выздоровевших пациентов с Covid-19, но есть основания полагать, что она является самым старшим пациентом с коронавирусом, который выздоровел дважды.
Angelina Friedman is a 102-year-old woman who lived through the 1918 flu pandemic 𝘢𝘯𝘥 survived cancer, and has now beat coronavirus—twice. As her daughter says, "You just can't give up. You have to fight." (📷: North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center) pic.twitter.com/sv8fB8LC0R— E! News (@enews) December 4, 2020