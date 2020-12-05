Сб, 5.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • В Москве арестовали беременную, выбросившую с 13-го этажа ребенка своих знакомых
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В Москве арестовали беременную, выбросившую с 13-го этажа ребенка своих знакомых

Беременная женщина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Katie Collins/PA Wire/Press Association Images

Жительницу Москвы, 30-летнюю Дарью Шавелкину обвиняют в убийстве грудного ребенка.

Щербинский районный суд Москвы арестовал ее до 4 февраля 2021 года, сообщает Meduza со ссылкой на ТАСС.

30-летнюю Шавелкину обвиняют в том, что она выбросила двухмесячную дочь своих знакомых с 13-го этажа. Как сообщали в Следственном комитете, это случилось 4 декабря в Новой Москве. По данным Life Shot, Шавелкина пришла в гости к подруге, в какой-то момент зашла в ванную, где спала девочка, после чего выбросила ее из окна. Ребенок погиб. Шавелкина не смогла объяснить следователям свои мотивы.

Дарья Шавелкина находится на седьмом месяце беременности, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. Life пишет, что у Шавелкиной диагностировали полиморфное психотическое расстройство, но официально это не подтверждали.

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