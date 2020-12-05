В Москве арестовали беременную, выбросившую с 13-го этажа ребенка своих знакомых

30-летнюю Шавелкину обвиняют в том, что она выбросила двухмесячную дочь своих знакомых с 13-го этажа. Как сообщали в Следственном комитете, это случилось 4 декабря в Новой Москве. По данным Life Shot, Шавелкина пришла в гости к подруге, в какой-то момент зашла в ванную, где спала девочка, после чего выбросила ее из окна. Ребенок погиб. Шавелкина не смогла объяснить следователям свои мотивы.