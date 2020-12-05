Видео ⟩ В Таллинне на площади Вабадузе прошла акция «Белорусская стена»

«Мы здесь для того, чтобы рассказать о нынешней ситуации в Белоруссии, о том, что белорусские граждане — заложники режима, и что от прав человека ничего не осталось», - сказала передаче Reporter организатор акции Юлия Ребасе.

К спинам участников акции были прикреплены фотографии жертв режима Лукашенко. Ребасе уточнила, что это политические заключенные или люди, которые оказались за решеткой по непонятным причинам.

Ранее организаторы отметили, что цель акции - поговорить о сегодняшней Белоруссии как о стране, где гражданин является рабом диктатора, а насилие - единственный способ для удержания контроля, но также и о силе, единстве и непреклонности белорусов в их стремлении свергнуть режим.