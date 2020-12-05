Эдгар Сависаар: никто не занимается будущим Эстонии

«Конечно, каждый день приходится решать мелкие проблемы. Некоторые из них личного характера, другие местные, третьи государственные. Сбалансированность госбюджета на следующий год, какие-то "крышевые деньги" на установку памятника Унгерн-Штернбергу, прискорбный уход Калева Калло из Рийгикогу — пресса полна подобной ерунды. У каждого свои мелкие заботы», - сказал Сависаар BNS.

«Но у меня есть и одна серьезная забота. Дело в том, что я вижу, что, пока все заняты повседневными хлопотами, никто не занимается будущим Эстонии. Бессмысленно обманываться мнением, что решая мелкие проблемы настоящего мы построим будущее. Нет, совсем наоборот — будущее должно ставить перед нами проблемы настоящего. То, что мы каждый день тушим недавний пожар, разумеется, важно и хорошо. Но если мы уже сегодня не видим, как вся Эстония будет гореть в будущем, нам придется винить себя или в политической близорукости, или подлости государственного масштаба. Сегодня мы крадем у Эстонии будущее», - отметил он.

Сависаар сказал, что никто не решается выступить и сказать, какой Эстония станет через тридцать лет. «Премьер-министр еще довольно молодой человек, возможно, он и увидит Эстонию в 2050 году, если сможет. Но что он увидит? Что он сможет счесть нашей нынешней заслугой? Неужели больше не будет бедности, от которой сейчас страдает четверть нашего народа? Как эту проблему решат? Что было сделано вчера для того, чтобы ее решить? Будут ли еще эстонцы, говорящие по-эстонски? Будут ли дети читать литературу на эстонском или они только будут играть в англоязычные игры? Будут ли в 2050 году по-прежнему звучать такие имена, как Марие Ундер, Густав Суйтс или Бетти Алвер? А наши неэстонцы, которых мы упрощенно называем русскими, что станет с ними? Будет ли их в 2050 году больше или меньше? Или, быть может, на смену им придут новые русские или даже народы с Ближнего Востока или из Северной Африки», - сказал Сависаар.

«Я искренне рад, что эстоноговорящее сообщество вновь начало признавать русскоговорящее. Я заметил рекламу магазина антиквариата, где с очаровательным русским акцентом перечисляли: "Koorekann, koorekann, kohvikann, kohvikann…". Мы помним первые годы этого столетия, когда только начала работать какая-то интеграция. Эстонцы на конкурсе Евровидения присудили максимальное число очков представителю Российской Федерации. Но затем пришел Ансип и все испортил. Надо же ему было ночной порой увезти этого Бронзового солдата и разогнать русских! Или наоборот — сперва разогнал, затем увез. Как бы то ни было, он на десять лет перечеркнул интеграцию в обществе Эстонии. А кем мы будем в 2050 году во внешнеполитическом отношении? Сейчас мы тратим на Силы обороны два процента государственных доходов. Я спрашиваю: это внутриполитические или внешнеполитические затраты? Как эти два процента влияют на нашу внутреннюю политику? Во внутренней политике нам нужны учителя и врачи. Учителям идти некуда, раньше, когда они шли работать в деревенскую школу, они получали бесплатное жилье и дрова, а сейчас не получают ничего. Надо бы поддержать их, потому что они занимаются детьми. И, как сказал детский писатель Сергей Михалков: "Сегодня — дети, завтра — народ"», - пояснил Сависаар.

Сависаар уверен, что следует приостановить отток врачей, и не только врачей, из Эстонии, поскольку все уезжают из страны вместе со своими образованием и навыками, словно Эстонии в 2050 году не потребуются навыки образованных людей.