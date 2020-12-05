Фото ⟩ Первый день дополнительных ограничений: как они повлияли на обстановку в магазинах?

Вступившее сегодня, 5 декабря, в силу в качестве дополнительной меры по сдерживанию распространения коронавируса правило 50% заполняемости торговых площадей не сильно влияет на повседневную жизнь пярнуских магазинов, поскольку такое большое количество покупателей едва ли собирается одновременно в торговом зале, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня до полудня посетители суетились у магазинов пярнуского торгового центра Kaubamajakas, но не было опасности, что некоторым покупателям из-за нового ограничения придется ждать у входа в магазин. Также бросилось в глаза, что большинство людей в торговом центре прикрыли носы и рты маской или шарфом. На пальцах одной руки можно было пересчитать людей без масок.
Старший смены охранной фирмы Grifs,следящей за крупнейшим магазином в Kaubamajakas гипермаркетом Rimi, Урмас Сийнне считает, что число посетитетелей сегодня не отличалось от типичной субботы.
В то, что в магазин одновременно зайдут 200 человек, как указано при входе в магазин на информационной табличке, Сийнне не верит.
«Сейчас ничего не предвещает, что так много людей придет одновременно в магазин. Люди расходятся к полудню, немного больше народа в середине недели в обед и после завершения рабочего дня», - сказал он.
По словам Сийнне, пока он еще не получил инструкций, как следить за числом входящих в магазин людей. Это регулирует магазин. «Видимо, выставят определенное количество тележек и корзин, как это было весной. Но и тогда очень редко случалось, что они заканчивались и люди вынуждены были стоять в очереди», - объяснил он.
Посетительница торгового центра Ану Тилк считает, что ограничения разумные и люди в основном им следуют. «Если весной с удивлением смотрели на единицы тех, кто носил маски, сейчас также странно выглядит, если у тебя нет маски. Магазины не переполнены людьми», - сказала она.
По словам Тилк, новые ограничения никак не повлияли на ее деятельность. «Следует сохранять благоразумие. Я ножу маску и не иду в большую толпу людей. В глаза бросается, что люди держат дистанцию. Только в очереди в кассу не всегда придерживаются этому правилу. Я стараюсь этого избегать и использую в продуктовом магазине кассу самообслуживания», - уточнила она.
Выходившая из продуктового магазина Эха Пеэноя сказала, что она старается приспособить свои походы по магазинам ко времени, когда поменьше людей. «В утренние часы спокойнее», - говорит она.
Вывеска у входа в магазин Teletec гласит, что одновременно в магазине могут находиться четыре человека. Продавщица Татьяна сказала, что никто орлиным взглядом не отслеживает это требование. «Посетители сами смотрят, чтобы слишком много людей одновременно в магазине не было, и я бросаю взгляды в зал, но сегодня проблем с выполнением этого правила нет», - сказала она.
Продавщица считает, что введенные правительством правила для предотвращения распространения коронавируса разумны.
«Наше самое больше беспокойство, чтобы магазины не закрыли, как весной, и мы не остались без работы», - говорит она.
Татьяна считает, что больше людей будет гулять по магазинам после дня зарплат и перед Рождеством, когда приобретаются последние подарки.
Работница охранной фирмы G4S в Kaubamajakas Керли Вийрсалу сказала, что людей не так много, чтобы возникли проблемы с выполнением новых ограничений. «Мы следим за ситуацией», - добавила она.
Исполнительный директор Kaubamajakas Ивар Пинсел сказал, что если ранее было объявлено, что согласно официальным нормам в торговых залах может находиться один человек на четыре квадратных метра, вчера стало ясно, что в расчетах произошла ошибка, правила пришлось пересмотреть и при расчете на 100 квадратных метров торговой площади количество людей, которым разрешено находиться в помещениях, уменьшилось вдвое.
По словам Пинсела, новое ограничения не повлияло на Kaubamajakas, поскольку места хватает и больше людей, чем позволяет максимальная граница, в соответствии с анализом, в здании не окажется.
«Ограничение может иметь большее влияние на продуктовые магазины, где людей больше. У нас много разных магазинов и свободного пространства, где можно держать дистанцию», - сказал он.
По словам Пинселя, после весенней волны коронавируса кажется, что посетители тоже начали рассеиваться, и даже в часы пик, например, в продуктовом магазине нет скоплений людей.
Он добавил, что рассредоточить походы в магазин помогает продолжительные часы работы магазинов. Поэтому неразумно для уменьшения количества посетителей сокращать часы работы магазинов.
Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк сказал, что мониторинг количества посетителей магазина в соответствии с правилами был введен еще во время весеннего чрезвычайного положения.
Maxima рассчитал максимальное количество людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, в зависимости от размера магазина.
«Соответствующее объявление для информирования клиентов было размещено на дверях магазина. Также для лучшего понимания покупателями правила мы сократили обычное количество тележек и корзин для покупок: это также показывает покупателям, сколько свободного места еще есть в магазине», - объясняет Лайк.
Как максимальное количество посетителей, так и соблюдение обязательного требования 2 + 2 проверяют, по словам Лайка, охранники.
«В случае, если закончатся тележки и корзины, это даст знак охранникам о большом количестве посетителей в магазине и они попросят новых посетителей подождать, пока некоторое количество покупателей не покинут магазин», - объяснил Лайк организацию работы магазинов в связи с новым ограничением.
С 5 декабря в силу вступили следующие ограничения:
- Заполняемость торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также сервисных залов поставщиков услуг не должна превышать 50 процентов.
- В торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания одновременно может находиться не больше людей, чем предписывает 50%-я заполняемость этих помещений. При этом люди должны соблюдать правило «2+2», то есть передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.
- Находиться в заведениях общественного питания, развлекательных заведениях и местах проведения публичных мероприятий разрешается до 22:00
- С 22:00 до 06:00 для посещения должны быть закрыты заведения общественного питания, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых для зрителей не предусмотрены стационарные сидячие места. Заведениям общественного питания разрешается продавать еду клиентам навынос или оказывать курьерские и транспортные услуги по доставке еды. Кроме того, ни в одном из указанных выше мест не разрешается проведение частных мероприятий. Требования к общественным и спортивным мероприятиям, а также другим видам активного досуга, одинаковы.