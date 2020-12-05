Фото ⟩ Первый день дополнительных ограничений: как они повлияли на обстановку в магазинах?

Сегодня до полудня посетители суетились у магазинов пярнуского торгового центра Kaubamajakas, но не было опасности, что некоторым покупателям из-за нового ограничения придется ждать у входа в магазин. Также бросилось в глаза, что большинство людей в торговом центре прикрыли носы и рты маской или шарфом. На пальцах одной руки можно было пересчитать людей без масок.

Старший смены охранной фирмы Grifs,следящей за крупнейшим магазином в Kaubamajakas гипермаркетом Rimi, Урмас Сийнне считает, что число посетитетелей сегодня не отличалось от типичной субботы.

В то, что в магазин одновременно зайдут 200 человек, как указано при входе в магазин на информационной табличке, Сийнне не верит.

«Сейчас ничего не предвещает, что так много людей придет одновременно в магазин. Люди расходятся к полудню, немного больше народа в середине недели в обед и после завершения рабочего дня», - сказал он.

По словам Сийнне, пока он еще не получил инструкций, как следить за числом входящих в магазин людей. Это регулирует магазин. «Видимо, выставят определенное количество тележек и корзин, как это было весной. Но и тогда очень редко случалось, что они заканчивались и люди вынуждены были стоять в очереди», - объяснил он.

Посетительница торгового центра Ану Тилк считает, что ограничения разумные и люди в основном им следуют. «Если весной с удивлением смотрели на единицы тех, кто носил маски, сейчас также странно выглядит, если у тебя нет маски. Магазины не переполнены людьми», - сказала она.

Как работники, так и посетители магазинов считают, что новое правило о 50 процентах заполняемости не повлияет на повседневную жизнь. ФОТО: Mailiis Ollino

По словам Тилк, новые ограничения никак не повлияли на ее деятельность. «Следует сохранять благоразумие. Я ножу маску и не иду в большую толпу людей. В глаза бросается, что люди держат дистанцию. Только в очереди в кассу не всегда придерживаются этому правилу. Я стараюсь этого избегать и использую в продуктовом магазине кассу самообслуживания», - уточнила она.

Выходившая из продуктового магазина Эха Пеэноя сказала, что она старается приспособить свои походы по магазинам ко времени, когда поменьше людей. «В утренние часы спокойнее», - говорит она.

Вывеска у входа в магазин Teletec гласит, что одновременно в магазине могут находиться четыре человека. Продавщица Татьяна сказала, что никто орлиным взглядом не отслеживает это требование. «Посетители сами смотрят, чтобы слишком много людей одновременно в магазине не было, и я бросаю взгляды в зал, но сегодня проблем с выполнением этого правила нет», - сказала она.

Продавщица считает, что введенные правительством правила для предотвращения распространения коронавируса разумны.

«Наше самое больше беспокойство, чтобы магазины не закрыли, как весной, и мы не остались без работы», - говорит она.