Сб, 5.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Не пропустите: в Старом городе можно полюбоваться световыми инсталляциями
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Не пропустите: в Старом городе можно полюбоваться световыми инсталляциями

На выходных на Башенной площади проходит мини-фестиваль «Малый свет», во время которого можно полюбоваться световыми инсталляциями. 

"Набирающая обороты Таллиннская рождественская программа предлагает на выходных много интересного. Например, на Башенной площади зажгут целый ряд световых инсталляций, а в субботу на улице Виру вновь оживут витрины, которые станут в этот раз танцевальными сценами”, - сказала накануне старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. 

Мини-фестиваль «Малый свет» стартовал на Башенной площади вчера и продлится до 6 декабря. Световые инсталляции зажжены от заката до полуночи. Авторами инсталляций стали художник по свету Карл Кристиан Китс, Каспар Лоотсман и CS4E, Янне Лиас, Эло Лийв и Кристийна Кирсель. 

5 декабря в 16.00 окна улицы Виру превратились в танцевальные сцены, на которых можно увидеть как балетные, так и постановки современного танца юных учеников Эстонского танцевального агентства. Руководители-хореографы Хелена Пихель, Лийса Лайне и Юлия Конева, преподаватели классического танца – Дагмар Ранг-Сааль и Валерия Янушкевич. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back