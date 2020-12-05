Фото ⟩ Не пропустите: в Старом городе можно полюбоваться световыми инсталляциями

На выходных на Башенной площади проходит мини-фестиваль «Малый свет», во время которого можно полюбоваться световыми инсталляциями.
"Набирающая обороты Таллиннская рождественская программа предлагает на выходных много интересного. Например, на Башенной площади зажгут целый ряд световых инсталляций, а в субботу на улице Виру вновь оживут витрины, которые станут в этот раз танцевальными сценами”, - сказала накануне старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Мини-фестиваль «Малый свет» стартовал на Башенной площади вчера и продлится до 6 декабря. Световые инсталляции зажжены от заката до полуночи. Авторами инсталляций стали художник по свету Карл Кристиан Китс, Каспар Лоотсман и CS4E, Янне Лиас, Эло Лийв и Кристийна Кирсель.
5 декабря в 16.00 окна улицы Виру превратились в танцевальные сцены, на которых можно увидеть как балетные, так и постановки современного танца юных учеников Эстонского танцевального агентства. Руководители-хореографы Хелена Пихель, Лийса Лайне и Юлия Конева, преподаватели классического танца – Дагмар Ранг-Сааль и Валерия Янушкевич.