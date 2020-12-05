Фото ⟩ Не пропустите: в Старом городе можно полюбоваться световыми инсталляциями

"Набирающая обороты Таллиннская рождественская программа предлагает на выходных много интересного. Например, на Башенной площади зажгут целый ряд световых инсталляций, а в субботу на улице Виру вновь оживут витрины, которые станут в этот раз танцевальными сценами”, - сказала накануне старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Мини-фестиваль «Малый свет» стартовал на Башенной площади вчера и продлится до 6 декабря. Световые инсталляции зажжены от заката до полуночи. Авторами инсталляций стали художник по свету Карл Кристиан Китс, Каспар Лоотсман и CS4E, Янне Лиас, Эло Лийв и Кристийна Кирсель.