В доме попечения 77 новых зараженных: подобные вспышки могут исчерпать ресурсы больниц Эстонии за несколько дней

Информация о том, что у одного из медицинских работников дома попечения был положительный результат теста на коронавирус, поступила в первой половине этой недели, а 3 декабря было проведено тестирование всех находящихся в доме попечения, передает rus.err.ee.

Было получено 77 положительных ответов, 72 из которых - у клиентов дома попечения, девять из них уже госпитализированы.