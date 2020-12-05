В доме попечения 77 новых зараженных: подобные вспышки могут исчерпать ресурсы больниц Эстонии за несколько дней

Из 561 нового случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки 77 положительных тестов были получены в доме попечения в Локса, где вирус был обнаружен у 72 из 79 клиентов.
Информация о том, что у одного из медицинских работников дома попечения был положительный результат теста на коронавирус, поступила в первой половине этой недели, а 3 декабря было проведено тестирование всех находящихся в доме попечения, передает rus.err.ee.
Было получено 77 положительных ответов, 72 из которых - у клиентов дома попечения, девять из них уже госпитализированы.
В доме попечения уже второй день работают врачи Северо-Эстонской региональной больницы. По словам главы Департамента здоровья Юллара Ланно, наиболее важным является то, что если такие случаи будут появляться и дальше, то ресурсы больниц Эстонии будут исчерпаны через несколько дней.