Министр Солман: государство могло бы платить налоги с зарплаты няни

Государство могло бы взять на себя оплату налога с зарплаты няни или перевозящего детей водителя, что снизило бы зависимость семей от работодателя, считает министр народонаселения Рийна Солман ("Отечество"), которая намерена предложить эту идею для обсуждения в правительстве.
По словам Солман, коронакризис высветил узкие места в совмещении работы и семейной жизни, а уплата налогов на рабочую силу дала бы семьям лучшую возможность нанять няню или водителя для перевозки детей, передает rus.err.ee.
"Это делает более доступной услугу няни не только в случае, когда няню оплачивает работодатель, но и когда няню нанимает сам работник", - сказала Солман и добавила, что планирует в ближайшее время представить этот вопрос для обсуждения в правительстве.
Солман отметила, что она напрямую не поддерживает предложение Союза налогоплательщиков о том, чтобы не считать особой льготой, когда работник на служебном автомобиле отвозит своих детей в школу или детский сад.
Альтернативным решением, по мнению Солман, могло бы стать открытие круглосуточных детских садов или обеспечение работодателем возможности, чтобы работники могли бы при необходимости оставить под присмотром ребенка поздно вечером.