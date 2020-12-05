Министр Солман: государство могло бы платить налоги с зарплаты няни

По словам Солман, коронакризис высветил узкие места в совмещении работы и семейной жизни, а уплата налогов на рабочую силу дала бы семьям лучшую возможность нанять няню или водителя для перевозки детей, передает rus.err.ee.

"Это делает более доступной услугу няни не только в случае, когда няню оплачивает работодатель, но и когда няню нанимает сам работник", - сказала Солман и добавила, что планирует в ближайшее время представить этот вопрос для обсуждения в правительстве.

Солман отметила, что она напрямую не поддерживает предложение Союза налогоплательщиков о том, чтобы не считать особой льготой, когда работник на служебном автомобиле отвозит своих детей в школу или детский сад.