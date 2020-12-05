Фото ⟩ Новые ограничения в Латвии: в супермаркетах стенды с «запрещенными» товарами отделяют лентами и пленкой

Dienas ziņas на LTV сообщают, что предупреждения о запрете на покупку определенных товаров сегодня размещены во многих магазинах Rimi. К таким товарам относятся книги, носки, посуда, косметика и другие промышленные товары, некоторые из которых даже покрыты пленкой. Также закрыты полки с алкогольными и табачными изделиями.

Галерея: "Запрещенные" товары в супермаркетах

Похожую картину можно увидеть и в магазинах Maxima. Рядом с непродовольственными товарами размещены желтые информационные знаки о том, что продажа этих товаров разрешена только в рабочие дни.

Приобрести товары с запрещенных полок невозможно, поскольку кассовые системы и сканеры не позволяют включить их в покупку. 30

Представитель SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле объясняет, что, взяв, например, кастрюлю и подойдя к кассе с этим товаром, его нельзя отсканировать или оплатить.

Аналогичная ситуация и при использовании сканера самообслуживания, при покупке запрещенного товара появляется надпись "продажа данного товара в настоящее время запрещена законом". То же касается кассовых аппаратов самообслуживания и обычных кассовых аппаратов.

Во время режима чрезвычайной ситуации по выходным и праздничным дням магазины могут продавать только продукты питания и предметы гигиены, корм для животных, прессу и билеты на общественный транспорт. Такие торговые ограничения были введены, чтобы уменьшить скопление на торговых площадках.

Lai arī veikali ar lielām bažām gaidīja pirmās brīvdienas ar jaunajiem ierobežojumiem preču tirdzniecībā, līdz šim situācija ir mierīga, un pircēji izturas ar sapratni – tā @LRZinas apliecina lielie veikalu tīkli (Foto: Paula Čurkste/Leta) pic.twitter.com/VdiPg4W3Ef — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) December 5, 2020

Продавцы признают, что покупатели с пониманием относятся к ограничениям и конфликтных ситуаций пока не было. Опрошенные покупатели говорят, что они не очень довольны новым порядком.

"В Rimi на улице Валдемара сегодня приятно пусто. Однако в целом зрелище абсурдное: зубную пасту купить можно, а вот пенку для бритья - нет. Шампунь - пожалуйста! Крем для рук - ни в коем случае! Простите, но я не вижу во всем этом логики", - пишет один из пользователей Twitter.