Пертенс: недофинансирование дорог привело к критическому спаду во всей сфере

«Чтобы наша дорожная инфраструктура достигла необходимого уровня, в обслуживание дорог следует инвестировать как минимум на 200 млн евро больше запланированного в год», - сказал Пертенс BNS.

По его словам, выделенные на развитие инфраструктуру средства не затраты, а инвестиция, создающая рабочие места и повышающая конкурентоспособность государства, а в сфере обслуживания дорог, связанных с ней и подверженных ее влиянию секторах вроде материало- и машиностроения, транспорта и логистики существуют десятки тысяч рабочих мест, поддерживающих существование экономики государства.

«Рабочий процесс строительства дорожной инфраструктуры является долгим — в том числе приходится заниматься вопросами организации использования земель, геологическими исследованиями, техническими проектами и тому подобным. Поэтому инвестиции в дорожное строительство должны быть последовательными. При этом государство планирует в ближайшие годы существенно сократить инвестиции в обслуживание дорог. В соответствии с действующим планом обслуживания дорог финансирование сократится к 2023 году на 77,5 млн евро в год по сравнению с нынешним. В то же время, согласно заказанному государством анализу («Стратегический анализ потребности в финансировании обслуживания государственных дорог 2019-2048»; составлен в 2019 году Teede Tehnokeskus по заказу департамента шоссейных дорог), одна только задолженность по ремонту дорог составляет на данный момент почти 700 млн евро. Она во многом вызвана принятым в прошлые годы решением, когда финансирование дорог отделили от поступлений акциза на топливо», - пояснил он.

По словам Пертенаса, продолжавшееся годами недостаточное финансирование дорог опустило состояние всей сферы до критически низкого уровня, особенно сильно отстает региональная инфраструктура, но транспортное сообщение является в небольших регионах условием выживания и региональных инвестиций. «Для того, чтобы качественные жизнь и работа были возможны по всей Эстонии, мы и в будущем не сможем обойтись без автомобилей и хороших дорог. Посредством развития сети дорог происходит рост мобильности, возникает позитивный эффект для товарообмена и предпринимательской активности и сокращается периферизация. Непременно добавляется рост благополучия в целом и улучшается среда проживания. Нельзя счесть менее важным и то, что лучшая дорожная инфраструктура повышает безопасность движения и спасает жизни», - отметил Пертенс.

В сентябре этого года фирма Norstat провела опрос, согласно которому население Эстонии считает выделение дополнительных средств на дороги гораздо более важным ряда других актуальных сфер.

Согласно результатам исследования, две трети респондентов считают критически важным, чтобы в течение последующих десяти лет три основных шоссе перестроили в четырехрядные, а принадлежащие государству гравиевые дороги к 2030 году получили беспылевое покрытие.