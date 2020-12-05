Склады Продуктового банка опустели, число нуждающихся в помощи резко выросло

Руководитель Продуктового банка Пийт рассказал, что число нуждающихся увеличилось на 30%: особенно критична ситуация в Харьюмаа, здесь в помощи нуждается в два раза больше людей, чем полгода назад, также в Ида-Вирумаа каждый день добавляются новые семьи, которые просят помощи через социальные отделы.

"Мы получаем продукты, но их не достаточно, чтобы раздать 10 тысячам нуждающимся, в том количестве в котором хотелось бы", - отметил Бурфейн, добавив, что обычно зимой количество тех, кто нуждается в помощи, возрастает, а это значит что процент нуждающихся к началу будущего года может стать ещё выше.