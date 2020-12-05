Склады Продуктового банка опустели, число нуждающихся в помощи резко выросло
Склады Продуктового банка опустели, продукты питания, которые сюда доставляются, практически сразу раздают нуждающимся, поскольку после весеннего коронакризиса число нуждающихся в помощи существенно возросло, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Руководитель Продуктового банка Пийт рассказал, что число нуждающихся увеличилось на 30%: особенно критична ситуация в Харьюмаа, здесь в помощи нуждается в два раза больше людей, чем полгода назад, также в Ида-Вирумаа каждый день добавляются новые семьи, которые просят помощи через социальные отделы.
"Мы получаем продукты, но их не достаточно, чтобы раздать 10 тысячам нуждающимся, в том количестве в котором хотелось бы", - отметил Бурфейн, добавив, что обычно зимой количество тех, кто нуждается в помощи, возрастает, а это значит что процент нуждающихся к началу будущего года может стать ещё выше.
Продуктовый банк сейчас больше всего нуждается в таких продуктах долгого хранения, как рис, гречка, а также мясные и рыбные консервы. Поскольку зачастую нуждающиеся в помощи - это семьи с маленькими детьми, то в рождественский период они тоже ждут сладостей, приветствуются также мёд и орехи.