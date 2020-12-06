Прогноз: число нуждающихся в госпитализации коронапациентов может вырасти до шестисот

Это может поставить под угрозу плановое лечение, прогнозируют руководитель кризисной комиссии клиники Тартуского университета Йоэль Старкопф и председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агрис Пеэду. Как сказал ERR глава кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле, количество пациентов с COVID-19, которые больницы должны иметь возможность лечить, заложено на общегосударственном уровне.

«По состоянию на утро субботы в больнице находились 239 пациентов, это число обязательно увеличится. А если количество пациентов в больницах растет, для каждой больницы это означает индивидуальные изменения, которые больница должна внести. Это также окажет влияние на плановое лечение», - сказал Суле.

В настоящее время в клинике Тартуского университета 26 пациентов с коронавирусом проходят лечение в отделении инфекционных болезней и восемь - в отделении интенсивной терапии.

По словам Старкопфа, болезнь протекает долго и тяжело, в среднем один пациент лечится 15 дней, и потребность в койко-местах растет. «Таким образом, мы были вынуждены расширить отделение инфекционных болезней. Изначально у нас было 11 койко-мест, потом было 20, сейчас в инфекционном отделении 40 койко-мест», - сказал Старкопф.

Количество койко-мест в хирургических отделениях было сокращено, чтобы найти медсестер и сиделок. По словам Старкопфа, существует вероятность того, что в понедельник придется закрыть две-три операционных, чтобы отправить персонал, работающий в них, к пациентам отделения интенсивной терапии. Это произойдет за счет переноса плановых операций.

"Для PERH переход на более высокий уровень A4 означает, что для коронавирусных пациентов необходимо будет создать 15 обычных койко-мест, а из 14 мест в отделении интенсивной терапии третьего уровня необходимо будет создать 28 мест. Это сильно затрудняет нашу плановую хируригую, потому что пациенты, перенесшие плановую операцию, также могут нуждаться после операции в интенсивной терапии третьего уровня. Это вопрос поиска баланса - какие операции мы будет выполнять, чтобы обеспечить всем пациентам интенсивную терапию третьего уровня", - сказал Пеэду.

По его словам, следует обеспечить срочные операции, заниматься инсультами и сердечными приступами, а также онкологическими заболеваниями.

В более долгосрочной перспективе, как сказал Старкопф, плановое лечение, вероятнее всего, застопорится.