Врач скорой помощи: если люди не будут носить маски, скоро машины останутся без медиков

Врач тартуской скорой помощи Катрин Проммик после окончания очередной смены сделала в социальных сетях красноречивый пост, в котором пишет, что, если люди не будут носить маски, кареты скорой помощи скоро останутся без экипажей, пишет Tervis.
"Я только что закончила свою дежурство на скорой помощи и хотела бы минуточку внимания. За последние 48 часов я провела на работе 38 часов. Из них 14 были в машине скорой помощи, 10 часов были «свободными» и еще 24 часа на скорой помощи, из которых я смгла поспать 2 часа, а позднее еще 30 минут. Плюс еще 2 часа и около 1,5 часов смогла побыть одна в своей комнате", - написала Проммик.
«В остальное время на мне была маска - так что за последние 48 часов я носила маску 31 час. Из этого времени 5 часов я была в маске ffp3».
«Нет, мне не нравится носить маску, но я делаю это постоянно при каждом контакте вне дома, потому что я забочусь о себе и своем здоровье, я забочусь о других и их здоровье, это мой наименьший возможный вклад в борьбу с вирусом, и это моя ответственность как члена общества, в котором я хочу жить долгие годы», - добавила она.
По словам доктора Проммика, от визита к визиту и от дежурства к дежурству ей встречается слишком много людей, которым нужно объяснять, почему скорая помощь должна надевать маску во время визита.
«Не один раз, не дважды и даже не трижды! Я повторяю это слишком много раз одному и тому же человеку во время одного визита, и они все равно снимают эту маску при первой удобной возможности - с виду же они кажутся вполне умными людьми», - описывает ситуацию Проммик.
«Если пациент и его родственники не наденут маску во время посещения, даже если у персонала скорой помощи надеты маски, вся бригада останется в самоизоляции в течение десяти дней, если у пациента положительный результат теста. Как вы думаете, у нас еще много таких дней изоляции, прежде чем машины реально останутся без людей», - спрашивает она.
«Даже до короны было сложно найти замену на несколько дней, теперь же вирус подкрадывается в совершенно неожиданных местах из-за бессимптомных распространителей».
"И в завершение - представьте, каково это - маршировать на пятый этаж в полном защитном облачении (в этом так разрекламированном в СМИ костюме муми-тролля) и с маской ffp3, чтобы было достаточно воздуха, и можно было делать свою работу несмотря на постоянный дискомфорт, жажду, затуманенное зрении, двоение в глазах, замученные пальцы в двойных перчатках. И как надо сосредоточиться, чтобы вставить венозную канюлю в этом костюме? А тащить пациента в машину скорой помощи? Но мы в службе скорой помощи делаем это каждый день, это наш вклад".
Lõpetasin just oma kiirabivalve ja tahaks hetkeks tähelepanu. Viimase 48h jooksul olin ma tööl 38h, eile 14h kiirabis,...Posted by Katrin Prommik on Laupäev, 5. detsember 2020