Врач скорой помощи: если люди не будут носить маски, скоро машины останутся без медиков

"Я только что закончила свою дежурство на скорой помощи и хотела бы минуточку внимания. За последние 48 часов я провела на работе 38 часов. Из них 14 были в машине скорой помощи, 10 часов были «свободными» и еще 24 часа на скорой помощи, из которых я смгла поспать 2 часа, а позднее еще 30 минут. Плюс еще 2 часа и около 1,5 часов смогла побыть одна в своей комнате", - написала Проммик.

«В остальное время на мне была маска - так что за последние 48 часов я носила маску 31 час. Из этого времени 5 часов я была в маске ffp3».

«Нет, мне не нравится носить маску, но я делаю это постоянно при каждом контакте вне дома, потому что я забочусь о себе и своем здоровье, я забочусь о других и их здоровье, это мой наименьший возможный вклад в борьбу с вирусом, и это моя ответственность как члена общества, в котором я хочу жить долгие годы», - добавила она.

По словам доктора Проммика, от визита к визиту и от дежурства к дежурству ей встречается слишком много людей, которым нужно объяснять, почему скорая помощь должна надевать маску во время визита.

«Не один раз, не дважды и даже не трижды! Я повторяю это слишком много раз одному и тому же человеку во время одного визита, и они все равно снимают эту маску при первой удобной возможности - с виду же они кажутся вполне умными людьми», - описывает ситуацию Проммик.

«Если пациент и его родственники не наденут маску во время посещения, даже если у персонала скорой помощи надеты маски, вся бригада останется в самоизоляции в течение десяти дней, если у пациента положительный результат теста. Как вы думаете, у нас еще много таких дней изоляции, прежде чем машины реально останутся без людей», - спрашивает она.

«Даже до короны было сложно найти замену на несколько дней, теперь же вирус подкрадывается в совершенно неожиданных местах из-за бессимптомных распространителей».

"И в завершение - представьте, каково это - маршировать на пятый этаж в полном защитном облачении (в этом так разрекламированном в СМИ костюме муми-тролля) и с маской ffp3, чтобы было достаточно воздуха, и можно было делать свою работу несмотря на постоянный дискомфорт, жажду, затуманенное зрении, двоение в глазах, замученные пальцы в двойных перчатках. И как надо сосредоточиться, чтобы вставить венозную канюлю в этом костюме? А тащить пациента в машину скорой помощи? Но мы в службе скорой помощи делаем это каждый день, это наш вклад".