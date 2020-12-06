Великобритания заявила о значительном присутствии российских кораблей у ее границ

Как передает 5 декабря РИА Новости, британские ВМС и ВВС ведут постоянное наблюдение за российскими кораблями и самолетами у границ своей страны. Границу российские военные не нарушают, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.

«Корабли Королевского военно-морского флота следят за значительным присутствием РФ недалеко от вод Великобритании, — отмечается в заявлении ВМС. — На протяжении двух последних недель восемь кораблей Королевского флота в ходе скоординированной операции от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, внимательно отслеживали каждое движение русских, будь то вышедшая на поверхность подводная лодка, эсминец, корвет, патрульный корабль и сопровождающие их буксиры и суда снабжения».