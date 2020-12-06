Пандемия коронавируса сорвала запланированное строительство заводов в Пярну

Компания подала в пярнускую горуправу заявку с просьбой о продлении на два года строительства завода по адресу Рехепапи, 10. В настоящее время Vecta Design должна выполнить обязательство по строительству до конца следующего года, продление запрашивается до конца 2023 года.

По сообщению предприятия, продление запрошено из-за воздействия пандемии COVID-19, так как почти 80 процентов продукции компании экспортируется по всему миру. Компания также прекратила деятельность в области упаковочных материалов, продала свое оборудование для производства изоляционной губки и пузырчатой ​​пленки и теперь углубляется в область металлообработки, планируя построить производственное здание специально для этой цели.

Комиссия по городскому имуществу Пярнуской городской управы дала согласие на продление срока права застройки, выполнения строительных обязательств и создания рабочих мест, и теперь это решение должно одобрить горсобрание, где соответствующий проект будет обсужден 17 декабря.

Также испытывает проблемы с выполнением своих строительных обязательств пивоварня Pernauer, которой в прошлом году было предоставлено продления срока строительства пивоварни до конца этого года.

"Pernauer проинформировал горуправу, что они могут выполнить строительные обязательства с небольшой задержкой. Причина этого - в получении разрешения на эксплуатацию. Обязательство по строительству считается выполненным, если разрешение на эксплуатацию было выдано до 31 декабря. По оценке Pernauer, они могут получить разрешение с опозданием на несколько недель. Городские власти не будут применять санкции, если они опоздают не более чем на три месяца», - объяснил советник городской управы Пярну по СМИ Теэт Роосаар.

Медиасоветник добавил, что MKM Haldus также заинтересован в продлении срока действия строительных обязательств в промышленной зоне Лооде-Пярну.