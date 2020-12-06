В Таллинне и Харьюмаа с теми, кто не носит маски в публичных помещениях, побеседуют полицейские

На выходных в публичных помещениях, на которые распространяются ограничения, можно будет видеть больше полицейских. Полицейские посещают как большие торговые центры Таллинна, например, Ülemiste, Kaubamaja и Rocca al Mare, так и маленькие магазины в Харьюмаа, общаются с людьми, призывают носить маски, чтобы избежать заражения, и в случае необходимости выдают маски тем, у кого их нет.

"Так как недавно люди получили зарплаты, и набирает обороты покупка рождественских подарков, мы решили на выходных направиться в торговые центры, пообщаться с людьми и объяснить необходимость ношения маски. Если посмотреть на то, сколько новых случаев заражения прибавляется каждый день, и на показатели кумулятивной заболеваемости в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, то крайне важно, что каждый из нас делал все от себя зависящее, чтобы эти цифры уменьшились и вирус отступил", — сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

В субботу полицейские раздали 1237 масок и посетили 237 магазинов и торговых центров.

По словам префекта Кристиана Яани, по итогам субботы можно сказать, что в увиденное в Харьюмаа и Таллинне, в основном, радовало – большинство людей в магазинах и центрах носило маски, а также соблюдалось требование о соблюдении дистанции.

"Очень многие люди благодарили полицейских за маску и были приятно удивлены, когда мы с ними общались и объясняли, почему ношение маски важно для всех нас. Были случаи, когда человек говорил, что забыл маску, или не носил маску по состоянию здоровья. были видеть, что отказов от маски было мало", – сказал Яани.

Полицейские беседовали также с продавцами, сотрудниками торговых центров и охранниками.

"Работники по обслуживанию клиентов, а также сотрудники охраны могут стать хорошим промером для посетителей в ношении маски. Например, Кесклиннаское отделение полиции вчера особенно отметило сотрудников центра Nautica, Ляэне-Харьюские полицейские – работников магазина Espak в Кейла, а Ида-Харьюское отделение полиции – сотрудников охраны центра Lasnamäe Centrum, которые ходили и общались с людьми по всему центру. Тем, что магазины и центры самостоятельно проводят разъяснительную работу о правиле 2+2 и необходимости носить маску, оказывается большая помощь в пресечении распространения вируса. Большое спасибо всем тем предприятиям, которые уже предприняли эти шаги и заботятся о своих работниках и клиентах", – добавил Яани.