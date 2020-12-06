Вс, 6.12.2020
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Катри Райк
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СМИ: авиакомпания Lufthansa планирует сократить почти 30 тысяч рабочих мест

Самолеты Lufthansa.

ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тысяч человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысяч человек, сообщило издание Bild am Sonntag.

Дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines - в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тысяч рабочих мест.

Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

Lufthansa летает из Таллинна по двум направлениям - во Франкфурт и Мюнхен.

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