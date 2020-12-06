СМИ: авиакомпания Lufthansa планирует сократить почти 30 тысяч рабочих мест

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тысяч человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысяч человек, сообщило издание Bild am Sonntag.