В Ида-Вирумаа рекорд по числу новых зараженных: местная больница ищет добровольцев

"Наши коллеги из Ида-Вируской центральной больницы просят прийти на помощь добровольцев. Заявки могут подавать все люди с медицинским образованием, включая студентов. Записываться также могут студенты, которые приступили к учебе только этой осенью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) в Facebook.

Регистрироваться можно на сайте vaab.ee, на котором публикуется информация о больницах или домах попечения, которые нуждаются в помощи.

В Департаменте здоровья в субботу вечером отметили, что к настоящему моменту в нескольких больницах перестало хватать персонала для обслуживания больных.