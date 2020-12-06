В Ида-Вирумаа рекорд по числу новых зараженных: местная больница ищет добровольцев

Ида-Вируская центральная больница, столкнувшаяся с нехваткой персонала в условиях коронавирусного кризиса, рассчитывает на помощь добровольцев, передает rus.err.ee.
"Наши коллеги из Ида-Вируской центральной больницы просят прийти на помощь добровольцев. Заявки могут подавать все люди с медицинским образованием, включая студентов. Записываться также могут студенты, которые приступили к учебе только этой осенью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) в Facebook.
Регистрироваться можно на сайте vaab.ee, на котором публикуется информация о больницах или домах попечения, которые нуждаются в помощи.
В Департаменте здоровья в субботу вечером отметили, что к настоящему моменту в нескольких больницах перестало хватать персонала для обслуживания больных.
За прошедшие сутки еще у 165 жителей Ида-Вирумаа диагностирован коронавирус, что является рекордным числом с начала пандемии. Подробнее читайте здесь.