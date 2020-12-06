Вс, 6.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • В Ида-Вирумаа рекорд по числу новых зараженных: местная больница ищет добровольцев
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В Ида-Вирумаа рекорд по числу новых зараженных: местная больница ищет добровольцев

Весной Ида-Вируская центральная больница приспособила для приема коронабольных отдельное отделение на третьем этаже корпуса активного лечения в Ахтме. Тогда потребности в нем не возникло, однако сейчас число нуждающихся в больничном лечении пациентов с коронавирусом в Ида-Вирумаа гораздо больше.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Ида-Вируская центральная больница, столкнувшаяся с нехваткой персонала в условиях коронавирусного кризиса, рассчитывает на помощь добровольцев, передает rus.err.ee.

"Наши коллеги из Ида-Вируской центральной больницы просят прийти на помощь добровольцев. Заявки могут подавать все люди с медицинским образованием, включая студентов. Записываться также могут студенты, которые приступили к учебе только этой осенью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) в Facebook.

Регистрироваться можно на сайте vaab.ee, на котором публикуется информация о больницах или домах попечения, которые нуждаются в помощи.

В Департаменте здоровья в субботу вечером отметили, что к настоящему моменту в нескольких больницах перестало хватать персонала для обслуживания больных.

За прошедшие сутки еще у 165 жителей Ида-Вирумаа диагностирован коронавирус, что является рекордным числом с начала пандемии. Подробнее читайте здесь.

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