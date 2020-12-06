Фото и видео ⟩ В торговых центрах далеко не все носят маски и соблюдают ограничения

Вчера вступили в силу новые ограничения, введенные государством в торговых центрах, согласно которым одновременно делать покупки может только определенное количество посетителей. Кроме того, необходимо надевать маску и соблюдать дистанцию. Эти три правила превратили первые выходные декабря в типичный будний день, пишет Tartu Postimees.
В субботу утром на дверях центра Eeden была табличка, гласящая, что одновременно в нем находиться могут не более 823 человек. В крупнейшем торговом центре Annelinna люди перемещались в основном по одному или по двое, и количество посетителей, разрешенных за один раз, указывалось на дверях каждого магазина, например, в магазине H&M могли находиться максимум 113 человек одновременно.
Большинство людей носили маски, но были и такие, у кого не было. Охранники советовали им купить маску, но выпроваживать посетителей без маски у них права не было. Наложить штраф в такой ситуации могут только сотрудники Департамента здоровья или полиции.
Член правления центров Eeden и Kvartal Кайре Кревальд подтвердила, что подготовка к введению ограничений, вступивших в силу в выходные дни в обоих торговых центрах, началась еще в четверг, когда поступила первоначальная информация от правительства.
В субботу в центре Kvartal было оживленнее, на втором этаже даже работал рынок товаров для дома. Охранник, стоявший перед эскалатором, предлагал посетителям без маски одноразовые маски. Были и люди, которые отказывались от маски и обосновывали свое решение, например, проблемой со здоровьем.
«У нас в Kvartal четыре охранника, и мы следим за тем, чтобы люди были в масках. Я не встречала напрямую протестующих против масок, больше видела тех, кто любезно принимает маски», - сказала Кревальд. Охранники также просили большие группы, не принадлежащие к одной семье, держаться на расстоянии.
В субботу по Lõunakeskus перемещалось значительно больше людей по сравнению с другими центрами, большинство из них было в масках.
«У нас на дверях центра есть счетчики, которые мы отслеживаем с почасовой точностью, - поясняет генеральный директор Lõunakeskus Марью Йеэдас. - Писать максимальное количество посетителей на дверях центра просто непрактично, потому что эта цифра ничего не говорит посетителю».
На дверях магазинов Lõunakeskus висели таблички с информацией о том, сколько человек может находиться в магазине одновременно. Несмотря на то, что соблюдение требований привело к большим дополнительным затратам и усилиям в торговых центрах, по словам Йеэдас, усилия необходимы, и действия правительства понятны.
Охранники напоминают посетителям Lõunakeskus об обязанности носить маску и спрашивают посетителей, почему они не носят маски. Йеэдас отметила, что были и те, кто действительно не мог носить маску по состоянию здоровья. Тем не менее, тем, кто забыл маску дома, было предложено обратиться в информационный пункт Lõunakeskus, чтобы купить маску.
По словам Йеэдас, не было необходимости никого выпроваживать, и помимо трех охранников камеры в центре отлично справляются со своей задачей.
Однако репортеры Tartu Postimees увидели в Lõunakeskus, как трое мужчин без масок вошли в ювелирный магазин и начали там делать покупки. Продавцы заявили, что данная ситуация была исключением, хотя и заслуживает сожаления. По словам продавцов, увещевания носить маску работают не для всех.