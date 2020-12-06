Фото и видео ⟩ В торговых центрах далеко не все носят маски и соблюдают ограничения

В субботу утром на дверях центра Eeden была табличка, гласящая, что одновременно в нем находиться могут не более 823 человек. В крупнейшем торговом центре Annelinna люди перемещались в основном по одному или по двое, и количество посетителей, разрешенных за один раз, указывалось на дверях каждого магазина, например, в магазине H&M могли находиться максимум 113 человек одновременно.

Большинство людей носили маски, но были и такие, у кого не было. Охранники советовали им купить маску, но выпроваживать посетителей без маски у них права не было. Наложить штраф в такой ситуации могут только сотрудники Департамента здоровья или полиции.

Член правления центров Eeden и Kvartal Кайре Кревальд подтвердила, что подготовка к введению ограничений, вступивших в силу в выходные дни в обоих торговых центрах, началась еще в четверг, когда поступила первоначальная информация от правительства.

В субботу в центре Kvartal было оживленнее, на втором этаже даже работал рынок товаров для дома. Охранник, стоявший перед эскалатором, предлагал посетителям без маски одноразовые маски. Были и люди, которые отказывались от маски и обосновывали свое решение, например, проблемой со здоровьем.

«У нас в Kvartal четыре охранника, и мы следим за тем, чтобы люди были в масках. Я не встречала напрямую протестующих против масок, больше видела тех, кто любезно принимает маски», - сказала Кревальд. Охранники также просили большие группы, не принадлежащие к одной семье, держаться на расстоянии.

В субботу по Lõunakeskus перемещалось значительно больше людей по сравнению с другими центрами, большинство из них было в масках.

«У нас на дверях центра есть счетчики, которые мы отслеживаем с почасовой точностью, - поясняет генеральный директор Lõunakeskus Марью Йеэдас. - Писать максимальное количество посетителей на дверях центра просто непрактично, потому что эта цифра ничего не говорит посетителю».

На дверях магазинов Lõunakeskus висели таблички с информацией о том, сколько человек может находиться в магазине одновременно. Несмотря на то, что соблюдение требований привело к большим дополнительным затратам и усилиям в торговых центрах, по словам Йеэдас, усилия необходимы, и действия правительства понятны.

Охранники напоминают посетителям Lõunakeskus об обязанности носить маску и спрашивают посетителей, почему они не носят маски. Йеэдас отметила, что были и те, кто действительно не мог носить маску по состоянию здоровья. Тем не менее, тем, кто забыл маску дома, было предложено обратиться в информационный пункт Lõunakeskus, чтобы купить маску.

По словам Йеэдас, не было необходимости никого выпроваживать, и помимо трех охранников камеры в центре отлично справляются со своей задачей.