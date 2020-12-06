Коронавирус повлиял на учебу в еще двух школах

В связи со случаями заражения коронавирусом в Ряпинской общей гимназии, по рекомендации Департамента здоровья, на дистанционном обучении будут переведены гимназисты, а Пыльваская школа прекращает контактное обучение в здании на улице Кеск, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Директор Ряпинаской общей гимназии Меэри Иванов сказала, что причиной закрытия гимназического звена стало заражение одного ученика: «Поскольку у нас маленькая школа и педагоги со всеми контактируют, нет учителей, которые могли бы преподавать».
Гимназисты переведены на дистанционное обучение до 16 декабря.
Ученики с шестого по девятый классы были на дистанционном обучении с 30 ноября и они должны вернуться в школу 10 декабря. Ученики с особыми образовательными потребностями, не контактировавшие со своими сверстниками, продолжают учиться в здании школы. Дома остаются 66 учеников гимназии и 152 ученика основной школы.
Обучение продолжается в основном через Zoom согласно плану уроков. Семьям, где не всем детям, посещающим школу, достаточно компьютеров, выдали ноутбуки и планшеты.
«Мы заранее подготовились к переходу на дистанционное обучение, и в понедельник компьютеры доставят домой. При необходимости найдем еще - дайте знать», - сказала директор.
Уже находящиеся на дистанционном обучении ученикам получили в пятницу продуктовые наборы, их получат и гимназисты.
Переведенным на домашнее обучение ученикам дистанционное обучение будет организовано в Ряпинаской музыкальной школе, спортшколе и кружках по интересам, где это возможно.
В Пыльваской школе продолжается контактное обучение в здания в Маммасте и на улице Лина
Чтобы предотвратить распространение вируса, все классы учебного корпуса Пылваской школы на улице Кеск будут переведены на дистанционное обучение с 7 по 11 декабря.
Школьное здание не будет закрыто, но по согласованию с учителем, те, кто не направлен на самоизоляцию, могут получить помощь и рекомендации или использовать школьный компьютерный для школьных заданий.
Директор школы Койт Ноок объяснил, что такое решение было принято, поскольку из-за карантина уменьшилось число учителей. Многие родители также оставили детей дома, поэтому в пятницу по этой причине не было 50 учеников. Перевод классов на дистанционное обучение в корпусе на улице Кеск поставит всех учеников в равные условия — находящихся на самоизоляции, отсутствующих с разрешения родителей и направленных школой на дистанционное обучение.