Коронавирус повлиял на учебу в еще двух школах

Директор Ряпинаской общей гимназии Меэри Иванов сказала, что причиной закрытия гимназического звена стало заражение одного ученика: «Поскольку у нас маленькая школа и педагоги со всеми контактируют, нет учителей, которые могли бы преподавать».

Гимназисты переведены на дистанционное обучение до 16 декабря.

Ученики с шестого по девятый классы были на дистанционном обучении с 30 ноября и они должны вернуться в школу 10 декабря. Ученики с особыми образовательными потребностями, не контактировавшие со своими сверстниками, продолжают учиться в здании школы. Дома остаются 66 учеников гимназии и 152 ученика основной школы.

Обучение продолжается в основном через Zoom согласно плану уроков. Семьям, где не всем детям, посещающим школу, достаточно компьютеров, выдали ноутбуки и планшеты.

«Мы заранее подготовились к переходу на дистанционное обучение, и в понедельник компьютеры доставят домой. При необходимости найдем еще - дайте знать», - сказала директор.

Уже находящиеся на дистанционном обучении ученикам получили в пятницу продуктовые наборы, их получат и гимназисты.

Переведенным на домашнее обучение ученикам дистанционное обучение будет организовано в Ряпинаской музыкальной школе, спортшколе и кружках по интересам, где это возможно.

В Пыльваской школе продолжается контактное обучение в здания в Маммасте и на улице Лина

Чтобы предотвратить распространение вируса, все классы учебного корпуса Пылваской школы на улице Кеск будут переведены на дистанционное обучение с 7 по 11 декабря.

Школьное здание не будет закрыто, но по согласованию с учителем, те, кто не направлен на самоизоляцию, могут получить помощь и рекомендации или использовать школьный компьютерный для школьных заданий.