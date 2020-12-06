21-летний велогонщик скончался от последствий коронавируса

30 ноября Антонелли доставили в больницу после того, как у него и у членов его семьи был обнаружен коронавирус. Его матери и брату разрешили остаться дома в самоизоляции.

Позавчера, к сожалению, борьба с коронавирусом самого Майкла завершилась поражением. Его последней велокомандной стала Mastromarco Sensi Nibali. «Прощай, Майкл, мы всегда будем тебя помнить. Вся команда в это тяжелое время выражает соболезнования семье скончавшегося», - написала команда в соцсетях.

Ciao Michael, il tuo ricordo resterà per sempre con noi... ❤️♾



Tutta la squadra Mastromarco Sensi Nibali si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. pic.twitter.com/j5kyWWcZxM — MASTROMARCO SENSI NIBALI (@TeamMastromarco) December 3, 2020

В августе 2018 года Антонелли попал в аварию на гонке для юниоров «Флоренция – Виареджо» и получил тяжелые травмы, упав в овраг вместе с другими участниками. Он повредил позвоночник, а также получил повреждение мозга.