21-летний велогонщик скончался от последствий коронавируса

Мир велоспорта скорбит, поскольку умер велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли, которому был всего 21 год, сообщает Postimees.
30 ноября Антонелли доставили в больницу после того, как у него и у членов его семьи был обнаружен коронавирус. Его матери и брату разрешили остаться дома в самоизоляции.
Позавчера, к сожалению, борьба с коронавирусом самого Майкла завершилась поражением. Его последней велокомандной стала Mastromarco Sensi Nibali. «Прощай, Майкл, мы всегда будем тебя помнить. Вся команда в это тяжелое время выражает соболезнования семье скончавшегося», - написала команда в соцсетях.
Ciao Michael, il tuo ricordo resterà per sempre con noi... ❤️♾— MASTROMARCO SENSI NIBALI (@TeamMastromarco) December 3, 2020
Tutta la squadra Mastromarco Sensi Nibali si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. pic.twitter.com/j5kyWWcZxM
В августе 2018 года Антонелли попал в аварию на гонке для юниоров «Флоренция – Виареджо» и получил тяжелые травмы, упав в овраг вместе с другими участниками. Он повредил позвоночник, а также получил повреждение мозга.
На восстановление уходит много времени, но он уже демонстрировал значительный прогресс. Он был прикован к постели, но уже мог самостоятельно есть. Врачи считают, что это могло стать причиной того, что спортсмен не справился с коронавирусом.