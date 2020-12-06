Вс, 6.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • 21-летний велогонщик скончался от последствий коронавируса
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21-летний велогонщик скончался от последствий коронавируса

Майкл Антонелли.

ФОТО: Erakogu

Мир велоспорта скорбит, поскольку умер велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли, которому был всего 21 год, сообщает Postimees.

30 ноября Антонелли доставили в больницу после того, как у него и у членов его семьи был обнаружен коронавирус. Его матери и брату разрешили остаться дома в самоизоляции.

Позавчера, к сожалению, борьба с коронавирусом самого Майкла завершилась поражением. Его последней велокомандной стала Mastromarco Sensi Nibali. «Прощай, Майкл, мы всегда будем тебя помнить. Вся команда в это тяжелое время выражает соболезнования семье скончавшегося», - написала команда в соцсетях.

В августе 2018 года Антонелли попал в аварию на гонке для юниоров «Флоренция – Виареджо» и получил тяжелые травмы, упав в овраг вместе с другими участниками. Он повредил позвоночник, а также получил повреждение мозга.

На восстановление уходит много времени, но он уже демонстрировал значительный прогресс. Он был прикован к постели, но уже мог самостоятельно есть. Врачи считают, что это могло стать причиной того, что спортсмен не справился с коронавирусом.

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