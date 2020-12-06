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Юри Ратас
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  • Взрыв газа: женщину с тяжелыми ожогами доставили в таллиннскую больницу
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Фото с места происшествия ⟩ Взрыв газа: женщину с тяжелыми ожогами доставили в таллиннскую больницу

ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Сегодня, 6 декабря, в 10.14 спасатели получили вызов в Ярва-Яани, где, по словам звонившего, в морском контейнере взорвался газовый баллон и человек получил ожоги.

Прибывшие на место спасатели обнаружили охваченный огнем морской контейнер и женщину с ожогами, пишет Järva Teataja.

Руководитель спасательной команды Коеру Рандо Суве сказал, что у пострадавшей были по всему телу ожоги второй степени и скорая помощь доставила ее прямо в таллиннскую больницу.

На месте происшествия был и ребенок, но он, к счастью, не пострадал.

Что точно произошло в морском контейнере, пока неизвестно, но Суве считает вероятным, что из находящихся там двух газовых баллонов один взорвался и начался пожар.

Суве объяснило, что в морском контейнере была оборудована кухня с газовой плитой и небольшое помещение отапливали газовой горелкой.

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