Фото с места происшествия ⟩ Взрыв газа: женщину с тяжелыми ожогами доставили в таллиннскую больницу

Прибывшие на место спасатели обнаружили охваченный огнем морской контейнер и женщину с ожогами, пишет Järva Teataja.

Руководитель спасательной команды Коеру Рандо Суве сказал, что у пострадавшей были по всему телу ожоги второй степени и скорая помощь доставила ее прямо в таллиннскую больницу.

На месте происшествия был и ребенок, но он, к счастью, не пострадал.

Что точно произошло в морском контейнере, пока неизвестно, но Суве считает вероятным, что из находящихся там двух газовых баллонов один взорвался и начался пожар.