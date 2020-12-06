Фото с места происшествия ⟩ Взрыв газа: женщину с тяжелыми ожогами доставили в таллиннскую больницу

Сегодня, 6 декабря, в 10.14 спасатели получили вызов в Ярва-Яани, где, по словам звонившего, в морском контейнере взорвался газовый баллон и человек получил ожоги.
Прибывшие на место спасатели обнаружили охваченный огнем морской контейнер и женщину с ожогами, пишет Järva Teataja.
Руководитель спасательной команды Коеру Рандо Суве сказал, что у пострадавшей были по всему телу ожоги второй степени и скорая помощь доставила ее прямо в таллиннскую больницу.
На месте происшествия был и ребенок, но он, к счастью, не пострадал.
Что точно произошло в морском контейнере, пока неизвестно, но Суве считает вероятным, что из находящихся там двух газовых баллонов один взорвался и начался пожар.
Суве объяснило, что в морском контейнере была оборудована кухня с газовой плитой и небольшое помещение отапливали газовой горелкой.