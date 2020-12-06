Кылварт призывает горожан и гостей столицы вести себя ответственно

«В этом году, продумывая рождественскую программу, мы уделили особое внимание праздничному освещению и мероприятиям на свежем воздухе – как в Старом городе, так и по всем районам», - сказал Михаил Кылварт.

«Мы хотели бы, чтобы рождественская иллюминация добавила городу атмосферу тепла и уюта, создавая в сердцах людей то самое особое настроение, которое мы все так ждем даже в нынешние сложные времена, - говорит Кылварт. - Несмотря на то, что ситуация не позволяет нам организовать все традиционные мероприятия, мы верим: рождественское чудо обязательно должно прийти и к взрослым, и к малышам. Давайте не упустим эту возможность, и будем ответственно подходить к благополучию и здоровью тех, кто рядом с нами, – соблюдая дистанцию и надевая маски даже в уличных условиях».