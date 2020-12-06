Сельское хозяйство Эстонии и дальше будет нуждаться в иностранной рабочей силе

«Сельское хозяйство является для Эстонии важным экспортирующим сектором, который столкнулся с нехваткой рабочей силы, парализовавшей компании во время первой волны вирусного кризиса», - сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане.

«Из-за ограничений передвижения иностранная рабочая сила не могла въезжать в Эстонию, и компании столкнулись с трудностями в продолжении своей деятельности. Решить проблему нехватки рабочих рук за счет местной рабочей силы не удалось».

Варблане добавил, что без сезонной иностранной рабочей силы сельскохозяйственный сектор, вероятно, не сможет выжить в условиях международной конкуренции и в ближайшем будущем.

«Конкуренты эстонских фермеров из других стран могут более свободно использовать иностранную рабочую силу», - сказал Варблане, по словам которого компании, ориентированные на зарубежные рынки, а также гостиничный и ресторанный сектор, пострадали больше всего.

«Сильнее всего ситуация повлияла на молочный сектор, особенно из-за снижения экспорта. Спрос на экспортных рынках снизился из-за спада туризма - например, большое количество эстонского сыра продается в Италию, но из-за отсутствия туристов в нем не было такой необходимости как раньше».

В то же время деятельность производителей зерна практически не пострадала от кризиса, и урожай в этом году также был хорошим. Ликероводочные заводы также извлекли выгоду из кризиса, чему способствовал стремительный рост спроса на дезинфицирующие средства.

По словам Варблане, в результате кризиса компании сектора стали больше думать об автоматизации и дигитализации процессов и предлагать продукты через электронные каналы.

В прошлом году в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве было занято 3 процента или 16 900 человек, а доля этого сектора в добавленной стоимости, созданной в экономике Эстонии, составила 2,9 процента, или 700 миллионов евро.