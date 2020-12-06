Сельское хозяйство Эстонии и дальше будет нуждаться в иностранной рабочей силе

Пандемия вызвала в сельскохозяйственном секторе серьезный кризис рабочей силы, поскольку закрытие границ между странами лишило сектор иностранных работников, выясняется из готовящегося к выпуску рапорта Центра мониторинга развития «Влияние COVID-19 на тенденции развития». Об этом пишет Postimees.
«Сельское хозяйство является для Эстонии важным экспортирующим сектором, который столкнулся с нехваткой рабочей силы, парализовавшей компании во время первой волны вирусного кризиса», - сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане.
«Из-за ограничений передвижения иностранная рабочая сила не могла въезжать в Эстонию, и компании столкнулись с трудностями в продолжении своей деятельности. Решить проблему нехватки рабочих рук за счет местной рабочей силы не удалось».
Варблане добавил, что без сезонной иностранной рабочей силы сельскохозяйственный сектор, вероятно, не сможет выжить в условиях международной конкуренции и в ближайшем будущем.
«Конкуренты эстонских фермеров из других стран могут более свободно использовать иностранную рабочую силу», - сказал Варблане, по словам которого компании, ориентированные на зарубежные рынки, а также гостиничный и ресторанный сектор, пострадали больше всего.
«Сильнее всего ситуация повлияла на молочный сектор, особенно из-за снижения экспорта. Спрос на экспортных рынках снизился из-за спада туризма - например, большое количество эстонского сыра продается в Италию, но из-за отсутствия туристов в нем не было такой необходимости как раньше».
В то же время деятельность производителей зерна практически не пострадала от кризиса, и урожай в этом году также был хорошим. Ликероводочные заводы также извлекли выгоду из кризиса, чему способствовал стремительный рост спроса на дезинфицирующие средства.
По словам Варблане, в результате кризиса компании сектора стали больше думать об автоматизации и дигитализации процессов и предлагать продукты через электронные каналы.
В прошлом году в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве было занято 3 процента или 16 900 человек, а доля этого сектора в добавленной стоимости, созданной в экономике Эстонии, составила 2,9 процента, или 700 миллионов евро.
В период с марта по октябрь месячный оборот предприятий растениеводства и животноводства увеличился на 7,9 процента в годовом исчислении, рыболовства - на 9,4 процента, а месячный оборот предприятий лесного хозяйства за тот же период снизился на 12,6 процента.