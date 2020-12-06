Важная транспортная развязка Таллинна открывается для общественного транспорта после ремонта

«Мне приятно сообщить, что участок дороги, который долгое время был закрыт для движения, теперь реконструирован, и в результате строительных работ безопасность движения в этом районе повысится», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.

Как передала пресс-служба районной управы на участке дороги с интенсивным движением для обеспечения безопасного пешеходного движения были построены тротуары, уличные переходы и автобусные остановки.

На реконструированном участке Вильяндиского шоссе построена проезжая часть с двусторонним движением с асфальтобетонным покрытием, ограниченным бордюрами, с полосами шириной 3,25 м и полосами безопасности шириной 0,5 м. В сторону участков с четными номерами проложена асфальтобетонная легкая дорога шириной 3,0 м . С нечетной стороны устроен асфальтированный тротуар шириной 2 метра. Перекресток Вильяндиского шоссе и улицы Лийваметса был оборудован светофорами.

По обе стороны улицы построены две остановки общественного транспорта. В связи с наступлением погодных условий, не подходящих для дорожно-строительных работ, на остановках было установлено временное асфальтобетонное покрытие, которое по мере наступления весеннего потепления будет заменено на покрытие Confalt.

На улице также построена ливневая канализация и реконструирована канализация питьевой воды. Были ликвидированы надземные кабели и установлено уличное освещение по светодиодной технологии на металлических мачтах.