Важная транспортная развязка Таллинна завтра открывается после ремонта в полном объеме

Реконструкция участка дороги между Вильяндиским шоссе, Пярнуским шоссе и улицей Лийваметса завершена, и в понедельник, 7 декабря, территория была открыта для общественного транспорта, а с 14 декабря будет открыта и для обычного движения.
«Мне приятно сообщить, что участок дороги, который долгое время был закрыт для движения, теперь реконструирован, и в результате строительных работ безопасность движения в этом районе повысится», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.
Как передала пресс-служба районной управы на участке дороги с интенсивным движением для обеспечения безопасного пешеходного движения были построены тротуары, уличные переходы и автобусные остановки.
На реконструированном участке Вильяндиского шоссе построена проезжая часть с двусторонним движением с асфальтобетонным покрытием, ограниченным бордюрами, с полосами шириной 3,25 м и полосами безопасности шириной 0,5 м. В сторону участков с четными номерами проложена асфальтобетонная легкая дорога шириной 3,0 м . С нечетной стороны устроен асфальтированный тротуар шириной 2 метра. Перекресток Вильяндиского шоссе и улицы Лийваметса был оборудован светофорами.
По обе стороны улицы построены две остановки общественного транспорта. В связи с наступлением погодных условий, не подходящих для дорожно-строительных работ, на остановках было установлено временное асфальтобетонное покрытие, которое по мере наступления весеннего потепления будет заменено на покрытие Confalt.
На улице также построена ливневая канализация и реконструирована канализация питьевой воды. Были ликвидированы надземные кабели и установлено уличное освещение по светодиодной технологии на металлических мачтах.
Заказчиком крупного проекта был Таллиннский департамент окружающей среды, контрактная стоимость строительных работ составила 1,9 миллиона евро. Длина реконструированного участка улицы составила 935 метров.