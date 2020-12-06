Гимназисты перешли на дистанционное обучение: работать надо в два раза больше, но есть и плюсы

Во второй половине ноября количество зараженных коронавирусом в Эстонии росло, в связи с чем было принято решение снизить количество контактов и отправить учеников гимназической ступени на дистанционное обучение.

«В гимназии ребята осознают всю ответственность и готовы справляться с трудностями. Остальные, младшие классы, в более уязвимом положении», - ответил ученик 10-го класса Артем на вопрос, почему на удаленку отправили именно гимназии.

Мнения гимназистов по поводу дистанционного обучения расходятся. Кому-то удобнее учиться дома, а кто-то не может наладить режим и заставить себя встать с кровати.

Ученица Таллинской Лаагнаской гимназии Карина признается, что ей нравится учиться дома: «В школе часто происходят стрессовые ситуации, которые выбивают из сил. А дома можно работать в своем темпе, по своему расписанию. Так мне комфортнее».

А ученице Линнамяэского русского лицея Марии наоборот очень сложно изучать материал самостоятельно.

«Я максимально не хочу на дистанционное обучение. Мне трудно, у меня новая школа и обстановка! Также дома совсем другая атмосфера: тяжело заставить себя что-то делать. Сложно сесть учиться и не отвлекаться. Вдобавок совсем неудобно по нескольку раз переключаться на разные сервера, разные ссылки и уроки», - говорит она.

Атмосфера отдыха, соблазны занятий поинтересней, чем учеба, проблемы с техникой и многие другие проблемы усложняют самостоятельное обучение гимназистов.

Многим сильно не хватает живого общения. «Я сама визуал и кинестет, поэтому мне важно видеть учителя вживую и исписывать доску, чтобы лучше понять и усвоить тему», - рассказывает Анна-Мария.

Не хватает консультаций и более подробных объяснений материала со стороны учителя. Так, 16-летняя Катерина признается: «Мне тяжело даются такие предметы как физика, математика и химия. Даже при стандартной учебе в школе у меня могут возникнуть с ними проблемы, дома так тем более сложно самостоятельно вникнуть и понять материал».

И она не одна такая. Многие учащиеся ответили, что имеют сложности с точными науками. По их мнению, такие сложные предметы было бы лучше изучать в школе с учителем.

Тем не менее, в сложившейся ситуации гимназисты умеют находить и плюсы.

«Месяц позволит мне немного расслабиться и уделять больше времени своим хобби»- говорит Артем.

«Работы будет немало, нужно будет работать самим в два раза больше. Но ничего страшного в этом нет: нужно просто понимать, зачем вы это делаете, чего хотите добиться и просто идти к цели», - утверждает ученица 10-го класса Алина.