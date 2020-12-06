В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах и совместно двигаются к месту сбора.
В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах и совместно двигаются к месту сбора.
На протяжении последних месяцев перед началом акций протеста закрывались около десятка станций метро, операторы сообщали об ограничении работы интернета по требованию властей. Однако в этот раз ненадолго закрылись всего три станции, а перебои наблюдались в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия. Вероятно, это как раз связано с изменением тактики демонстрантов.
Пока сообщается лишь о точечных задержаниях.
В знак солидарности люди с флагами вышли в районе улиц Захарова и Пулихова в Минске.— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
(Смотрите это видео со звуком). pic.twitter.com/3j0rrGT4WW
Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.
Минск. Силовики бегут во дворе на улице Матусевича.— TUT.BY (@tutby) November 29, 2020
На фоне говорят дети: «Я боюсь», «А я не боюсь ни капельки», «А зачем они приехали?» pic.twitter.com/UvPDWl1U9K
Оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, координирующий действия протестующих, анонсировал воскресный "Марш воли" так: "Боль и ужас от преступлений режима не ввергли нас в депрессию и выученную беспомощность, как замышлялось. Но укрепили сплоченность и самоорганизацию, отвагу и волю, чувство общности и настойчивость в отстаивании наших прав".