ФОТО: BBC News

В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах и совместно двигаются к месту сбора.

В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах и совместно двигаются к месту сбора.

На протяжении последних месяцев перед началом акций протеста закрывались около десятка станций метро, операторы сообщали об ограничении работы интернета по требованию властей. Однако в этот раз ненадолго закрылись всего три станции, а перебои наблюдались в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия. Вероятно, это как раз связано с изменением тактики демонстрантов.

Пока сообщается лишь о точечных задержаниях.

В знак солидарности люди с флагами вышли в районе улиц Захарова и Пулихова в Минске.



(Смотрите это видео со звуком). pic.twitter.com/3j0rrGT4WW — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.

Минск. Силовики бегут во дворе на улице Матусевича.



На фоне говорят дети: «Я боюсь», «А я не боюсь ни капельки», «А зачем они приехали?» pic.twitter.com/UvPDWl1U9K — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020