Галерея ⟩ В Кристийне прошла сказочная рождественская ярмарка

«В рождественской ярмарке Кристийне принимают участие около полусотни продавцов, которые торгуют изделиями рукоделия, фермерской продукцией и экологически чистыми товарами. Также есть культурная программа, аттракционы и развлечения для детей. Ярмарка также является поддержкой для малого бизнеса в нашем регионе и в то же время вызывает положительные эмоции у жителей района», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

