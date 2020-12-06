Вс, 6.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Галерея ⟩ В Кристийне прошла сказочная рождественская ярмарка

В воскресенье в таллиннском районе Кристийне прошла традиционная рождественская ярмарка, пишет Postimees.

Мероприятие прошло на свежем воздухе в парке Löwenruh. Торговые точки открылись в 10 утра. 

В полдень начали свои выступления ансамбль Tuulebant  и танцоры танцевального клуба V.A.T Studio.

«В рождественской ярмарке Кристийне принимают участие около полусотни продавцов, которые торгуют изделиями рукоделия, фермерской продукцией и экологически чистыми товарами. Также есть культурная программа, аттракционы и развлечения для детей. Ярмарка также является поддержкой для малого бизнеса в нашем регионе и в то же время вызывает положительные эмоции у жителей района», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

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