Передача дела о коррупции в TLT в суд затягивается из-за переговоров

По данным BNS, ведутся переговоры о размере иска, который подаст TLT. TLT оценило причиненный ущерб на сумму порядка двух миллионов евро, а подозреваемые и их адвокаты сочли ее чрезмерной.

По итогам продолжавшихся около года переговоров требования TLT упали на сумму порядка 700 000 евро.

Поскольку большая часть подозреваемых хочет разрешения дела в порядке согласительного производства, стороны попытаются предварительно договориться о том, кто и в каком размере удовлетворит требования TLT.

Уже по принципу оппортунитета закрыто дело в отношении подозреваемого в нарушении правил проведения тендеров адвоката Алара Урма, который обязался уплатить в пользу государства 10 000 евро.

В ходе следствия подозрения предъявили Яанусу Винку, Каспару Кеэлманну, Тармо Силлайыэ, Кайдо Ныулику, Андре Калмусу, Алару Урму, Андресу Херкелю, Ханнесу Эрбсену, Таави Коплимяэ, Индреку Грегору, Павелу Суслову и юридическим лицам KTK Tehnika OÜ, Tarbevaruosa OÜ, Tarbeteenus OÜ, Balti Bussi Grupp AS.

Ключевая фигура уголовного дела о покупке подержанных автобусов для города Таллинна — бывший заместитель руководителя мастерских отдела ремонта и обслуживания автобусов службы автобусного движения TLT Яанус Винк, который, согласно подозрению, за взятку гарантировал связанным с Каспаром Кеэлманном Powercom OÜ, Tarbetehnika OÜ, KTK Tehnika OÜ, Tarbevaruosa OÜ и Tarbeteenus OÜ регулярные покупки автобусов, запчастей, прочей техники и услуг для TLT AS.

Следствие установило, что настоящим главой этих фирм был Кеэлманн, который при согласии их членов правления и пайщиков Коплимяэ и Грегора за счет имущества фирм давал Винку взятки.

Наряду с неоднократным получением взяток в особо крупном размере Винка также подозревают в отмывании денег в крупном объеме, поскольку он через связанную с ним фирму представлял фиктивные счета, чтобы скрыть факт взяток.