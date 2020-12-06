Картина дня: covid-рекорд в Ида-Вирумаа, взрыв газа и завершение важного дорожного строительства

В Эстонии скончались еще пять человек с коронавирусом, добавилось 479 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5719 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 479, то есть 8,4% от общего количества тестов, сообщил Департамент здоровья. За сутки скончались пять человек. Читать далее...

В Ида-Вирумаа рекорд по числу новых зараженных: местная больница ищет добровольцев

Ида-Вируская центральная больница, столкнувшаяся с нехваткой персонала в условиях коронавирусного кризиса, рассчитывает на помощь добровольцев. Читать далее...

В Таллинне и Харьюмаа с теми, кто не носит маски в публичных помещениях, побеседуют полицейские

На этих выходных, 5-6 декабря, полицейские Пыхьяской префектуры обращают внимание жителей Таллинна и Харьюмаа на необходимость ношения маски в публичных помещениях. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В торговых центрах далеко не все носят маски и соблюдают ограничения

Вчера вступили в силу новые ограничения, введенные государством в торговых центрах, согласно которым одновременно делать покупки может только определенное количество посетителей. Кроме того, необходимо надевать маску и соблюдать дистанцию. Эти три правила превратили первые выходные декабря в типичный будний день. Читать далее...

Коронавирус повлиял на учебу в еще двух школах

В связи со случаями заражения коронавирусом в Ряпинской общей гимназии, по рекомендации Департамента здоровья, на дистанционном обучении будут переведены гимназисты, а Пыльваская школа прекращает контактное обучение в здании на улице Кеск. Читать далее...

Врач скорой помощи: если люди не будут носить маски, скоро машины останутся без медиков

Врач тартуской скорой помощи Катрин Проммик после окончания очередной смены опубликовала в социальных сетях красноречивый пост, в котором пишет, что, если люди не будут носить маски, кареты скорой помощи скоро останутся без экипажей. Читать далее...

Прогноз: число нуждающихся в госпитализации коронапациентов может вырасти до шестисот

С 10 декабря больницы повысят уровень возможностей лечения пациентов с коронавирусом, но для увеличения количества койко-мест потребуется дополнительный персонал за счет других больничных отделений. Читать далее...

Пандемия коронавируса сорвала запланированное строительство заводов в Пярну

Компания Vecta Design, производитель натяжных потолков, которая на протяжении нескольких лет признавалась самой успешной компанией Пярнуского уезде, была вынуждена из-за пандемии коронавируса приостановить строительство нового завода в промышленной деревне Лооде-Пярну. Читать далее...

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 〉 Взрыв газа: женщину с тяжелыми ожогами доставили в таллиннскую больницу

Сегодня, 6 декабря, в 10.14 спасатели получили вызов в Ярва-Яани, где, по словам звонившего, в морском контейнере взорвался газовый баллон и человек получил ожоги. Прибывшие на место спасатели обнаружили охваченный огнем морской контейнер и женщину с ожогами. Читать далее...

Важная транспортная развязка Таллинна открывается для общественного транспорта после ремонта