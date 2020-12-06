Вс, 6.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Въезжающих в Латвию из Эстонии ждет более строгий контроль

Граница не закрывается, все ранее введенные требования действуют по-прежнему.

ФОТО: Valga vallavalitsus

С понедельника, 7 декабря начнется более строгий контроль въезжающих в Латвию лиц, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Пограничники будут проверять, заполнили ли въезжающие в страну люди анкету Сovidpass.lv. Прибывшие должны предъявить пограничникам QR-код, полученный ими после заполнения анкеты.

Граница не закрывается, все введенные ранее требования действуют по-прежнему. 

С 12 октября при въезде на территорию Латвии или пересекая страну транзитом в обязательном порядке надо заполнить анкету в электронном виде нe рaньшe 48 часов до предположительного пересечения границы. Aнкетa заполняeтся на специальной платформе Covidpass.lv

Жители Валка и волости Валга могут заполнять анкету один раз в 30 дней. То же касается и тех, кто каждый день выезжает за границу на работу, в учебное заведение или медицинское учреждение.

После заполнения анкеты на адрес электронной почты приходит автоматический ответ, информирующий о необходимости оставаться на самоизоляции. Жителей Валка и Валга это не касается, если они не покидают указанные административные территории самоуправлений.

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