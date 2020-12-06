Въезжающих в Латвию из Эстонии ждет более строгий контроль

Пограничники будут проверять, заполнили ли въезжающие в страну люди анкету Сovidpass.lv. Прибывшие должны предъявить пограничникам QR-код, полученный ими после заполнения анкеты.

Граница не закрывается, все введенные ранее требования действуют по-прежнему.

С 12 октября при въезде на территорию Латвии или пересекая страну транзитом в обязательном порядке надо заполнить анкету в электронном виде нe рaньшe 48 часов до предположительного пересечения границы. Aнкетa заполняeтся на специальной платформе Covidpass.lv.

Жители Валка и волости Валга могут заполнять анкету один раз в 30 дней. То же касается и тех, кто каждый день выезжает за границу на работу, в учебное заведение или медицинское учреждение.