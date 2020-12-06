В Эстонии растет импорт древесины из-за высоких цен на внутреннем рынке

Если раньше средняя цена плотного кубометра сосновых бревен в Эстонии составляла около 70 евро, то сейчас он может стоить более 100 евро. Высокие цены на внутреннем рынке вынуждают лесопилки ввозить сырье из-за границы, в частности, в Швеции.

"Пиковые цены на круглую сосну уже поднимались до ста евро, и это самая высокая цена за всю историю. Там [за границей] скорее некоторый излишек круглого леса, и хотя логистика, чтобы ввезти этот лес в Эстонию, тоже что-то стоит, эти цены все равно конкурентоспособные", - пояснил причину импорта древесины член правления Combimill Маргус Кохава.