Чемпионом мира по авторалли стал Себастьян Ожье, Тянак занял третье место
Последний этап чемпионата мира по авторалли в Монце выиграл французский гонщик Себастьян Ожье (Toyota), который также занял первое место в общем зачете чемпионата.
Второе место чемпионата занял валлийский гонщик Элфин Эванс (Toyota), передает rus.err.ee.
Эстонский экипаж Отта Тянака и Мартина Ярвеоя (Hyundai), который выиграл чемпионат в прошлом году, остался на третьей позиции в общем зачете.
На последнем этапе чемпионата в итальянском Монце Тянак и Ярвеоя заняли второе место. Они на 13,9 секунды проиграли выигравшему этап и ставшему новым чемпионом мира французскому гонщику Себастьену Ожье (Toyota).