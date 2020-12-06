Вс, 6.12.2020
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Юри Ратас
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Чемпионом мира по авторалли стал Себастьян Ожье, Тянак занял третье место
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Отть Тянак и Мартин Ярвеойя на авторалии в Монце.

ФОТО: Hyundai Motorsport GmbH

Последний этап чемпионата мира по авторалли в Монце выиграл французский гонщик Себастьян Ожье (Toyota), который также занял первое место в общем зачете чемпионата.

Второе место чемпионата занял валлийский гонщик Элфин Эванс (Toyota), передает rus.err.ee.

Эстонский экипаж Отта Тянака и Мартина Ярвеоя (Hyundai), который выиграл чемпионат в прошлом году, остался на третьей позиции в общем зачете.

На последнем этапе чемпионата в итальянском Монце Тянак и Ярвеоя заняли второе место. Они на 13,9 секунды проиграли выигравшему этап и ставшему новым чемпионом мира французскому гонщику Себастьену Ожье (Toyota). 

ФОТО: MIGUEL MEDINA/AFP

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