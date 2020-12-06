Установлен новый мировой рекорд на полумарафонской дистанции

На соревнованиях в испанской Валенсии кенийский стайер Кибивотт Канди установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет преодолел дистанцию 21,1 км за 57 минут 32 секунды, передает NEWSru.com.
Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Джеффри Камворору (58 минут 1 секунда), который в воскресенье финишировал пятым.
Второе место занял Джейкоб Киплимо из Уганды (57.37), третье и четвертое - кенийцы Ронекс Кипруто (57.49) и Александер Мутисо (57.59).
На прошедшем в октябре чемпионате мира по полумарафону Канди выиграл серебряную медаль, пробежав дистанцию за 58 минут 54 секунды.
WORLD RECORD— World Athletics (@WorldAthletics) December 6, 2020
Kenya's Kibiwott Kandie smashes the half marathon world record in 57:32.
Top four finishers all under the previous record. Outstanding.