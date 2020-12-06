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Установлен новый мировой рекорд на полумарафонской дистанции

Кенийский стайер Кибивотт Канди.

ФОТО: MANUEL BRUQUE/EPA

На соревнованиях в испанской Валенсии кенийский стайер Кибивотт Канди установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет преодолел дистанцию 21,1 км за 57 минут 32 секунды, передает NEWSru.com.

Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Джеффри Камворору (58 минут 1 секунда), который в воскресенье финишировал пятым.

Второе место занял Джейкоб Киплимо из Уганды (57.37), третье и четвертое - кенийцы Ронекс Кипруто (57.49) и Александер Мутисо (57.59).

На прошедшем в октябре чемпионате мира по полумарафону Канди выиграл серебряную медаль, пробежав дистанцию за 58 минут 54 секунды.

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