Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в странах Балтии снизилось

Накануне в Эстонии был зарегистрирован антирекорд - 561 новый случай заражения коронавирусом. За сутки от коронавируса скончались пять человек. Всего в Эстонии с начала эпидемии умер 131 человек с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии в Эстонии зафиксировано 14 978 случаев коронавируса.

Между тем в Латвии выявлено 526 случаев COVID-19, девять заболевших умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Накануне было подтверждено 794 новых случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 21 313 человек.