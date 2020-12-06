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На рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар в двухэтажном здании начался около 6:30 утра, сначала на площади 200 квадратных метров, но затем пламя стало быстро распространяться.

Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, к 13.30 по московскому времени возгорание было локализовано.

Пожару присвоен повышенный, четвертый (из пяти) ранг сложности.

"Объявлен сбор личного состава трех пожарно-спасательных гарнизонов (Новочеркасский, Аксайский, Ростовский) и специализированной пожарно-спасательной части... Силы и средства: 192 человека и 66 единиц техники", - цитирует РИА Новости представителя МЧС.

Чтобы не допустить распространения пожара, тушение огня разбито на четыре боевых участка, добавил он.

В Ростове загорелся павильон с пиротехникой, площадь пожара составила 2,5 тыс. квадратных метров pic.twitter.com/G0Be0IELqu — РБК (@ru_rbc) December 6, 2020