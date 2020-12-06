Госпрокурор добивается ареста известного банкротного управляющего

24 ноября госпрокуратура предъявила 48-летнему Краави подозрение в преступлениях, а затем обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством о его аресте, но дежурный судья уездного суда не счел просьбу госпрокуратуры обоснованной и решил оставить Краава на свободе.

Госпрокурор Сигрид Нурм на этой неделе оспорила решение уездного суда в окружном суде, она добивается аресте Краави — на первых порах на срок до двух месяцев.

Согласно предъявленным госпрокуратурой подозрениям, Краави, действуя в качестве банкротного управляющего, присвоил имущество трех взятых в банкротное производство предприятий на общую сумму более 970 000 евро и использовал его для своей собственной выгоды и выгоды связанных с ним предприятий.

Кроме того, ему предъявлено подозрение в получении взяток, поскольку в обмен на взятки он отдавал предпочтение интересам связанного с должником кредитора. Согласно подозрениям, преступления были совершены в течение двух лет, начиная с 2018 года.

Когда разразился скандал, адвокатское бюро Lextal расторгло рабочие отношения с Вели Краави.