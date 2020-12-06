Пьяный водитель без прав попал в аварию: погибла 50-летняя женщина

Авария произошла в 16.25 на острове Вормси, деревня Сууремыйза, на шестом километре окружной дороги Вормси. По первоначальным данным, ехавший в сторону Хулло микроавтобус Ford Transit, за рулем которого находился 41-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево.

В ходе аварии погибла пассажирка, 50-летняя женщина женщина, которая скончалась на месте от полученных травм.

У водителя не было прав, он находился в состоянии алкогольного опьянения, как у него, так и у пассажирки, был не пристегнут ремень безопасности. Шины соответствовали требованиям.