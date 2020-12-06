Пьяный водитель без прав попал в аварию: погибла 50-летняя женщина
Сегодня вечером на острове Вормси произошло ДТП, в результате которого погибла 50-летняя женщина, сообщила пресс-служба полиции.
Авария произошла в 16.25 на острове Вормси, деревня Сууремыйза, на шестом километре окружной дороги Вормси. По первоначальным данным, ехавший в сторону Хулло микроавтобус Ford Transit, за рулем которого находился 41-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево.
В ходе аварии погибла пассажирка, 50-летняя женщина женщина, которая скончалась на месте от полученных травм.
У водителя не было прав, он находился в состоянии алкогольного опьянения, как у него, так и у пассажирки, был не пристегнут ремень безопасности. Шины соответствовали требованиям.
«Трагическая авария в Вормси еще раз показывает, насколько опасно сидеть за рулем машины пьяным. Перед тем, как сесть за рулем, убедитесь, что вы трезвы. Другу или родственнику, который употреблял алкоголь, также нельзя позволять садиться за руль автомобиля», - сказал руководитель патруля Хаапсалуского полицейского участка Ивар Лялль.