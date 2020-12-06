VKG хочет вакцинировать своих сотрудников одними из первых

Учитывая статистику по региону, высок риск заражения сотрудников VKG вне рабочего места, также больше всего страдают люди, занятые на производстве, которые обеспечивают бесперебойное предоставление услуг и которых крайне сложно заменить.

VKG отмечает в письме, направленном в Министерство социальных дел, что, учитывая количество сотрудников компании (1600 человек), вакцинация замедлит распространение вируса как в концерне, так и в регионе в целом.

В стратегии Европейского союза по вакцинации от коронавируса определены жизненно важные профессии, помимо сектора здравоохранения и работников, которые физически не могут держать дистанцию.