Европейский фонд купил крупнейший в Прибалтике дата-центр, строящийся недалеко от Таллинна

Глава получившей инвестицию от фонда компании Greenergy Юллар Яаксоо сообщил, что уже заключены предварительные договоры с клиентами будущего дата-центра, первая очередь которого должна быть сдана к весне 2021 года.

Стоимость сделки ее участники не сообщили, но из ранее поступавшей информации известно, что первая очередь дата-центра обойдется в 30 млн евро, а при его дальнейшем расширении общая стоимость может составить 100 млн евро.