Европейский фонд купил крупнейший в Прибалтике дата-центр, строящийся недалеко от Таллинна

Компания Greenergy Data Centers, за которой стоит созданный в рамках "Инициативы трех морей" инвестиционный фонд, купила крупнейший в странах Балтии дата-центр, строящийся неподалеку от Таллинна в волости Сауэ, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Глава получившей инвестицию от фонда компании Greenergy Юллар Яаксоо сообщил, что уже заключены предварительные договоры с клиентами будущего дата-центра, первая очередь которого должна быть сдана к весне 2021 года.
Стоимость сделки ее участники не сообщили, но из ранее поступавшей информации известно, что первая очередь дата-центра обойдется в 30 млн евро, а при его дальнейшем расширении общая стоимость может составить 100 млн евро.
По словам Яаксоо, для Greenergy сейчас важно запустить свой первый дата-центр. "На этой визитной карточке у нас появится прочный фундамент, чтобы предлагать такую же услугу в странах Центральной и Восточной Европы", - сказал он.