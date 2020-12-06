Вс, 6.12.2020
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Трийн Терамяэ
  • Rus.Postimees.ee
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  • Европейский фонд купил крупнейший в Прибалтике дата-центр, строящийся недалеко от Таллинна
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Европейский фонд купил крупнейший в Прибалтике дата-центр, строящийся недалеко от Таллинна

Greenergy Data Centers.

ФОТО: MCF Group Estonia

Компания Greenergy Data Centers, за которой стоит созданный в рамках "Инициативы трех морей" инвестиционный фонд, купила крупнейший в странах Балтии дата-центр, строящийся неподалеку от Таллинна в волости Сауэ, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Глава получившей инвестицию от фонда компании Greenergy Юллар Яаксоо сообщил, что уже заключены предварительные договоры с клиентами будущего дата-центра, первая очередь которого должна быть сдана к весне 2021 года.

Стоимость сделки ее участники не сообщили, но из ранее поступавшей информации известно, что первая очередь дата-центра обойдется в 30 млн евро, а при его дальнейшем расширении общая стоимость может составить 100 млн евро.

По словам Яаксоо, для Greenergy сейчас важно запустить свой первый дата-центр. "На этой визитной карточке у нас появится прочный фундамент, чтобы предлагать такую же услугу в странах Центральной и Восточной Европы", - сказал он.

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