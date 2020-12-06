Вс, 6.12.2020
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Юри Ратас
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Открывается первый в Эстонии дом для людей с аутизмом

Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Первый в Эстонии дом для людей с аутизмом откроется в воскресенье 12 часов в волости Харку.

Исполнительный директор, он же инициатор строительства дома Päikesekodu в деревне Лийква Янно Келл и руководитель обслуживания Ану Холл нацеремонии открытия дома расскажут, когда и как все это началось, для кого предназначен Päikesekodu, и что и как  будет происходить там в будущем. Большинство текстов выступлений на церемонии открытия направят по электронной почте к тем, кто заинтересован в работе этого нового дома 

От имени почетного члена Фонда аутизма Арво Пярта открытие дома поприветствует Михаэль Пярт, выступят также руководитель Фонда аутизма Лийс Эхрмингер, старейшина волости Харку Эрик Сандла и лидеры организаций, занимающихся людьми с ограниченными возможностями.

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