Открывается первый в Эстонии дом для людей с аутизмом

Исполнительный директор, он же инициатор строительства дома Päikesekodu в деревне Лийква Янно Келл и руководитель обслуживания Ану Холл нацеремонии открытия дома расскажут, когда и как все это началось, для кого предназначен Päikesekodu, и что и как будет происходить там в будущем. Большинство текстов выступлений на церемонии открытия направят по электронной почте к тем, кто заинтересован в работе этого нового дома